Ocho de cada 10 chilenos creen que el dinero y el poder influyen en los fallos judiciales

Ocho de cada 10 chilenos creen que el dinero y el poder influyen en los fallos judiciales

De acuerdo con un reciente estudio de la consultora Ipsos, un 78% de los habitantes de Chile considera que el dinero y el poder influyen en los fallos... 09.01.2026, Sputnik Mundo

En el sondeo, la corrupción se posicionó como la principal preocupación para el 57% de las personas, superando otros problemas históricos como la lentitud de los procesos.Esta percepción sugiere que la mayoría de la ciudadanía ve la justicia como un sistema desigual, donde el acceso a recursos económicos es determinante para obtener resultados favorables.La desconfianza también afecta la valoración de las penas y la imagen de las instituciones clave. Solo un 21% de los chilenos considera que las condenas aplicadas son proporcionales a los delitos cometidos y un 75% opina que es sumamente difícil acceder a la justicia sin contar con un alto presupuesto.En términos institucionales, la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia son vistos como entidades altamente vulnerables a la corrupción, con índices de asociación negativa que superan el 55%.

