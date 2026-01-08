Mundo
URGENTE: El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
Sputnik Mundo
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
Los últimos comicios presidenciales en Chile marcaron una clara fragmentación ideológica en el mapa de América del Sur, teniendo cada país su propio matiz para...
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para realizar también un recuento de los aciertos y desaciertos, así como los principales capítulos de la presidencia de Daniel Noboa en Ecuador durante el año.
2026
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide

15:00 GMT 08.01.2026
Los últimos comicios presidenciales en Chile marcaron una clara fragmentación ideológica en el mapa de América del Sur, teniendo cada país su propio matiz para este resultado.
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para realizar también un recuento de los aciertos y desaciertos, así como los principales capítulos de la presidencia de Daniel Noboa en Ecuador durante el año.
