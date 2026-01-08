https://noticiaslatam.lat/20260108/ventaja-para-eeuu-avanza-la-derecha-en-sudamerica-y-el-continente-se-divide-1169977849.html

¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide

¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide

Sputnik Mundo

Los últimos comicios presidenciales en Chile marcaron una clara fragmentación ideológica en el mapa de América del Sur, teniendo cada país su propio matiz para... 08.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-08T15:00+0000

2026-01-08T15:00+0000

2026-01-08T15:00+0000

por todo lo alto

política

daniel noboa

chile

américa del sur

ecuador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170167007_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_70abbb4dc9513a93a55406acc075bd07.png

Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para realizar también un recuento de los aciertos y desaciertos, así como los principales capítulos de la presidencia de Daniel Noboa en Ecuador durante el año.

chile

américa del sur

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide Sputnik Mundo ¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide 2026-01-08T15:00+0000 true PT37M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

política, daniel noboa, chile, américa del sur, ecuador, видео