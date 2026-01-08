https://noticiaslatam.lat/20260108/ventaja-para-eeuu-avanza-la-derecha-en-sudamerica-y-el-continente-se-divide-1169977849.html
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
Los últimos comicios presidenciales en Chile marcaron una clara fragmentación ideológica en el mapa de América del Sur, teniendo cada país su propio matiz para...
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para realizar también un recuento de los aciertos y desaciertos, así como los principales capítulos de la presidencia de Daniel Noboa en Ecuador durante el año.
Darío Orellana
Darío Orellana
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
Darío Orellana
¿Ventaja para EEUU? Avanza la derecha en Sudamérica y el continente se divide
Los últimos comicios presidenciales en Chile marcaron una clara fragmentación ideológica en el mapa de América del Sur, teniendo cada país su propio matiz para este resultado.
Ven a volar con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para realizar también un recuento de los aciertos y desaciertos, así como los principales capítulos de la presidencia de Daniel Noboa en Ecuador durante el año.