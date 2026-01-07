Mundo
EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"
EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"
El Mando Europeo de Estados Unidos asegura en sus redes sociales haber detenido el petrolero ruso Marinera, al que acusa de violar las sanciones... 07.01.2026
El 6 de enero, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento estadounidense de interceptar el tanquero Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. Pese a los intentos del capitán por demostrar que no llevaba carga, así como el hecho de ser civil, el navío fue perseguido por los drones P-8A Poseidon de la Armada de EEUU. Con anterioridad, la Cancillería de Rusia informó que en Moscú se seguía con preocupación la situación irregular que se había producido en torno al petrolero ruso, que se encontraba en aguas internacionales del Atlántico bajo pabellón ruso, en plena conformidad con las normas del derecho internacional del mar.El ministerio subrayó que, por razones incomprensibles, el buque ruso está recibiendo una atención excesiva y claramente desproporcionada con respecto a su estatus pacífico por parte de las Fuerzas Armadas de EEUU y la OTAN.
EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"

13:12 GMT 07.01.2026 (actualizado: 14:05 GMT 07.01.2026)
Noticia en desarrollo
El Mando Europeo de Estados Unidos asegura en sus redes sociales haber detenido el petrolero ruso Marinera, al que acusa de violar las sanciones estadounidenses.
El 6 de enero, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento estadounidense de interceptar el tanquero Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. Pese a los intentos del capitán por demostrar que no llevaba carga, así como el hecho de ser civil, el navío fue perseguido por los drones P-8A Poseidon de la Armada de EEUU.
Con anterioridad, la Cancillería de Rusia informó que en Moscú se seguía con preocupación la situación irregular que se había producido en torno al petrolero ruso, que se encontraba en aguas internacionales del Atlántico bajo pabellón ruso, en plena conformidad con las normas del derecho internacional del mar.
El ministerio subrayó que, por razones incomprensibles, el buque ruso está recibiendo una atención excesiva y claramente desproporcionada con respecto a su estatus pacífico por parte de las Fuerzas Armadas de EEUU y la OTAN.
