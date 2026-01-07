https://noticiaslatam.lat/20260107/reportan-un-intento-de-interceptacion-de-un-petrolero-ruso-por-eeuu-en-el-oceano-atlantico-1170163762.html

EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"

EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"

Sputnik Mundo

El Mando Europeo de Estados Unidos asegura en sus redes sociales haber detenido el petrolero ruso Marinera, al que acusa de violar las sanciones... 07.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-07T13:12+0000

2026-01-07T13:12+0000

2026-01-07T14:05+0000

internacional

eeuu

océano atlántico

petrolero

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170164748_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e35d933c752dc7b357cc486db0afb5bd.jpg

El 6 de enero, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento estadounidense de interceptar el tanquero Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. Pese a los intentos del capitán por demostrar que no llevaba carga, así como el hecho de ser civil, el navío fue perseguido por los drones P-8A Poseidon de la Armada de EEUU. Con anterioridad, la Cancillería de Rusia informó que en Moscú se seguía con preocupación la situación irregular que se había producido en torno al petrolero ruso, que se encontraba en aguas internacionales del Atlántico bajo pabellón ruso, en plena conformidad con las normas del derecho internacional del mar.El ministerio subrayó que, por razones incomprensibles, el buque ruso está recibiendo una atención excesiva y claramente desproporcionada con respecto a su estatus pacífico por parte de las Fuerzas Armadas de EEUU y la OTAN.

https://noticiaslatam.lat/20251225/1169775065.html

eeuu

océano atlántico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, océano atlántico, petrolero