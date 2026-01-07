https://noticiaslatam.lat/20260107/reportan-un-intento-de-interceptacion-de-un-petrolero-ruso-por-eeuu-en-el-oceano-atlantico-1170163762.html
EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"
EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"
Sputnik Mundo
El Mando Europeo de Estados Unidos asegura en sus redes sociales haber detenido el petrolero ruso Marinera, al que acusa de violar las sanciones... 07.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-07T13:12+0000
2026-01-07T13:12+0000
2026-01-07T14:05+0000
internacional
eeuu
océano atlántico
petrolero
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170164748_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e35d933c752dc7b357cc486db0afb5bd.jpg
El 6 de enero, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento estadounidense de interceptar el tanquero Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. Pese a los intentos del capitán por demostrar que no llevaba carga, así como el hecho de ser civil, el navío fue perseguido por los drones P-8A Poseidon de la Armada de EEUU. Con anterioridad, la Cancillería de Rusia informó que en Moscú se seguía con preocupación la situación irregular que se había producido en torno al petrolero ruso, que se encontraba en aguas internacionales del Atlántico bajo pabellón ruso, en plena conformidad con las normas del derecho internacional del mar.El ministerio subrayó que, por razones incomprensibles, el buque ruso está recibiendo una atención excesiva y claramente desproporcionada con respecto a su estatus pacífico por parte de las Fuerzas Armadas de EEUU y la OTAN.
https://noticiaslatam.lat/20251225/1169775065.html
eeuu
océano atlántico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170164748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64d11f8563f7805ada092061054f15c5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, océano atlántico, petrolero
eeuu, océano atlántico, petrolero
EEUU anuncia incautación del petrolero ruso Marinera "por violaciones a sanciones estadounidenses"
13:12 GMT 07.01.2026 (actualizado: 14:05 GMT 07.01.2026)
Noticia en desarrollo
El Mando Europeo de Estados Unidos asegura en sus redes sociales haber detenido el petrolero ruso Marinera, al que acusa de violar las sanciones estadounidenses.
El 6 de enero, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento estadounidense de interceptar el tanquero Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. Pese a los intentos del capitán por demostrar que no llevaba carga, así como el hecho de ser civil, el navío fue perseguido por los drones P-8A Poseidon de la Armada de EEUU.
25 de diciembre 2025, 13:52 GMT
Con anterioridad, la Cancillería de Rusia informó que en Moscú se seguía con preocupación la situación irregular que se había producido en torno al petrolero ruso, que se encontraba en aguas internacionales del Atlántico bajo pabellón ruso, en plena conformidad con las normas del derecho internacional del mar.
El ministerio subrayó que, por razones incomprensibles, el buque ruso está recibiendo una atención excesiva y claramente desproporcionada con respecto a su estatus pacífico por parte de las Fuerzas Armadas de EEUU y la OTAN.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.