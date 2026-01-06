https://noticiaslatam.lat/20260106/heroes-y-traidores-fulgencio-batista-1170136939.html

Héroes y traidores: Fulgencio Batista

Héroes y traidores: Fulgencio Batista

Sputnik Mundo

Llegó al poder en dos ocasiones mediante golpes de Estado: primero como líder de facto en 1933, luego como presidente (1940-1944) y más tarde como resultado de... 06.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-06T13:08+0000

2026-01-06T13:08+0000

2026-01-06T13:08+0000

héroes y traidores en la historia de latinoamérica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170136783_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ef35c3058b73ea7e44b61781b7d5c408.jpg

Batista colaboró estrechamente con las empresas estadounidenses y la mafia, permitiéndoles controlar hasta el 70% de la economía cubana (azúcar, extracción de minerales, servicios públicos, turismo y casinos). Su régimen se caracterizó por la corrupción, la desigualdad y la violencia, lo que provocó la Revolución cubana.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60