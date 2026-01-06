Mundo
Héroes y traidores en la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
Héroes y traidores: Fulgencio Batista
Batista colaboró estrechamente con las empresas estadounidenses y la mafia, permitiéndoles controlar hasta el 70% de la economía cubana (azúcar, extracción de minerales, servicios públicos, turismo y casinos). Su régimen se caracterizó por la corrupción, la desigualdad y la violencia, lo que provocó la Revolución cubana.
Héroes y traidores: Fulgencio Batista

13:08 GMT 06.01.2026
Llegó al poder en dos ocasiones mediante golpes de Estado: primero como líder de facto en 1933, luego como presidente (1940-1944) y más tarde como resultado de un golpe militar incruento en 1952. Abolió las garantías constitucionales, prohibió las huelgas, restableció la pena de muerte y reprimió a la oposición.
Batista colaboró estrechamente con las empresas estadounidenses y la mafia, permitiéndoles controlar hasta el 70% de la economía cubana (azúcar, extracción de minerales, servicios públicos, turismo y casinos). Su régimen se caracterizó por la corrupción, la desigualdad y la violencia, lo que provocó la Revolución cubana.
