Héroes y traidores: Emiliano Zapata
Es el mayor líder campesino que ha tenido México. Ícono de la lucha agraria, fue uno de los líderes revolucionarios más visibles no sólo por sus logros militares, sino por sus acciones políticas que —alejadas de la intelectualidad y la burocracia— delinearon el largo camino para que este país lograra un equitativo reparto de tierras.
Durante siglos, la figura del latifundio —grandes porciones de tierra en manos de un sólo dueño— mantuvo a los campesinos mexicanos en la miseria, bajo el yugo de un sistema casi feudal, donde hasta las deudas y los castigos eran heredados. Es aquí donde se inscribe la lucha de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, quien es considerado en toda América Latina como uno de los principales impulsores de la justicia social, la libertad, la igualdad y la democracia en la región.
Fue labrador, arriero y campesino. Vivió en carne propia las injusticias de las oligarquías durante la dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911). Decidió tomar las armas después de conocer los manifiestos revolucionarios de Francisco I. Madero. Fue el caudillo más cercano a las comunidades indígenas, sobre todo en el sur de México.
"En 1911 apareció en la vorágine revolucionaria Emiliano Zapata, quien años antes ya había trabajado en favor de la insurrección y del reparto de las tierras. Con él adquiere la Revolución su fundamento ideológico radical y su contenido de doctrina social", explica el historiador Baltasar Dromundo en su biografía sobre este luchador social, cuyo lema era Tierra y Libertad.
"Vagaba con su ideal a cuestas, soportando por los demás el peso del dolor indígena. Él sabía que la alegría que era necesario darle al indio estaba más allá; él tenía los ojos y el alma fijos en la tierra", añade Dromundo.
La frase más popular de Zapata resume bien el ímpetu del héroe: "Mientras haya un solo campesino armado, no toleraré que las haciendas continúen con los terrenos del pueblo".
