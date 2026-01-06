Mundo
- Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
Héroes y traidores en la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
https://noticiaslatam.lat/20260106/heroes-y-traidores-carlos-lacerda--1170136255.html
Héroes y traidores: Carlos Lacerda
Héroes y traidores: Carlos Lacerda
Sputnik Mundo
Exdiputado federal y exgobernador del Estado de Guanabara, actual municipio de Río de Janeiro, Carlos Lacerda llegó a pedir la intervención estadounidense para... 06.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-06T12:42+0000
2026-01-06T12:42+0000
héroes y traidores en la historia de latinoamérica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170136098_0:0:756:426_1920x0_80_0_0_08b4d25ecb825698852c32cf04c55a14.jpg
En 1963, cuando era gobernador del Estado, Lacerda defendió la intervención para interrumpir el gobierno del presidente Joao Goulart, elegido democráticamente. Por ello, se le considera uno de los iniciadores del golpe militar de 1964.En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170136098_84:0:756:504_1920x0_80_0_0_200f99fd20460ff997f4c0f7a3140ba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Héroes y traidores: Carlos Lacerda

12:42 GMT 06.01.2026
© Foto : IACarlos Lacerda
Carlos Lacerda - Sputnik Mundo, 1920, 06.01.2026
© Foto : IA
Síguenos en
Exdiputado federal y exgobernador del Estado de Guanabara, actual municipio de Río de Janeiro, Carlos Lacerda llegó a pedir la intervención estadounidense para romper con la democracia en Brasil.
En 1963, cuando era gobernador del Estado, Lacerda defendió la intervención para interrumpir el gobierno del presidente Joao Goulart, elegido democráticamente. Por ello, se le considera uno de los iniciadores del golpe militar de 1964.
En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.
En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала