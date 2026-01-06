https://noticiaslatam.lat/20260106/heroes-y-traidores-carlos-lacerda--1170136255.html

Héroes y traidores: Carlos Lacerda

Exdiputado federal y exgobernador del Estado de Guanabara, actual municipio de Río de Janeiro, Carlos Lacerda llegó a pedir la intervención estadounidense para...

héroes y traidores en la historia de latinoamérica

En 1963, cuando era gobernador del Estado, Lacerda defendió la intervención para interrumpir el gobierno del presidente Joao Goulart, elegido democráticamente. Por ello, se le considera uno de los iniciadores del golpe militar de 1964.En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.

