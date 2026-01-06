https://noticiaslatam.lat/20260106/heroes-y-traidores-carlos-lacerda--1170136255.html
Héroes y traidores: Carlos Lacerda
Héroes y traidores: Carlos Lacerda
Sputnik Mundo
Exdiputado federal y exgobernador del Estado de Guanabara, actual municipio de Río de Janeiro, Carlos Lacerda llegó a pedir la intervención estadounidense para... 06.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-06T12:42+0000
2026-01-06T12:42+0000
2026-01-06T12:42+0000
héroes y traidores en la historia de latinoamérica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170136098_0:0:756:426_1920x0_80_0_0_08b4d25ecb825698852c32cf04c55a14.jpg
En 1963, cuando era gobernador del Estado, Lacerda defendió la intervención para interrumpir el gobierno del presidente Joao Goulart, elegido democráticamente. Por ello, se le considera uno de los iniciadores del golpe militar de 1964.En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/06/1170136098_84:0:756:504_1920x0_80_0_0_200f99fd20460ff997f4c0f7a3140ba1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Héroes y traidores: Carlos Lacerda
Exdiputado federal y exgobernador del Estado de Guanabara, actual municipio de Río de Janeiro, Carlos Lacerda llegó a pedir la intervención estadounidense para romper con la democracia en Brasil.
En 1963, cuando era gobernador del Estado, Lacerda defendió la intervención para interrumpir el gobierno del presidente Joao Goulart, elegido democráticamente. Por ello, se le considera uno de los iniciadores del golpe militar de 1964.
En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.
En una entrevista a un periódico de EEUU de la época, Lacerda sugirió a los EEUU la posibilidad de suspender la ayuda económica a Brasil y abogó por una intervención estadounidense para interrumpir el Gobierno de Joao Goulart, bajo el pretexto de la amenaza comunista.