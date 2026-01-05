https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-tiradentes-1170107511.html

Héroes y traidores: 'Tiradentes'

Héroes y traidores: 'Tiradentes'

Sputnik Mundo

El militar Joaquim José da Silva Xavier, inmortalizado como 'Tiradentes', es uno de los mayores símbolos de la lucha anticolonialista en Brasil. 05.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-05T15:07+0000

2026-01-05T15:07+0000

2026-01-05T15:07+0000

héroes y traidores de la historia de latinoamérica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170107356_0:0:759:427_1920x0_80_0_0_c197fae5fbf0896b7f82f41db2083fa5.jpg

Miembro de la Conspiración Minera —el movimiento que buscaba romper los lazos con la corona portuguesa—, Tiradentes pagó un precio muy alto por sus ideales: tras tres años de prisión en Río de Janeiro, fue ejecutado en 1792.Para que sirviera de ejemplo contra futuras revueltas, su cuerpo fue descuartizado y expuesto en lugares públicos de Vila Rica, la actual ciudad de Ouro Preto, en Minas Gerais. Sin embargo, el intento de la monarquía por borrar su memoria fracasó. Con la Proclamación de la República, Tiradentes fue rescatado del olvido y elevado a la condición de héroe nacional.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60