https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-nicolas-maduro-1170107809.html
Héroes y traidores: Nicolás Maduro
Héroes y traidores: Nicolás Maduro
Sputnik Mundo
Nicolás Maduro ha sido un mandatario cuya trayectoria política se desarrolló en un contexto de enormes presiones internas y externas, asumiendo el desafío de... 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T15:32+0000
2026-01-05T15:32+0000
2026-01-05T15:32+0000
héroes y traidores de la historia de latinoamérica
nicolás maduro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170107655_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_fd9d2b5cc255d644f2ed05ff66df4a84.jpg
Su liderazgo se ha caracterizado por la resistencia y la perseverancia frente a sanciones económicas, intentos de aislamiento internacional y profundas dificultades económicas, que impactaron directamente en la vida cotidiana del pueblo venezolano. En ese escenario adverso, entre sus logros más destacados se encuentra la preservación de la estabilidad institucional en momentos de alta conflictividad, evitando el colapso del Estado y sosteniendo el funcionamiento de las estructuras básicas de Gobierno. Maduro impulsó políticas orientadas a proteger a los sectores más vulnerables, manteniendo programas sociales en áreas como la alimentación, la salud y la vivienda, incluso en medio de severas restricciones financieras impuestas desde el exterior. Estas acciones han sido presentadas como un acto de heroísmo político, al priorizar la cohesión social y la paz interna, cuando el entorno parecía empujar hacia la fragmentación y el enfrentamiento. Para la mayor parte de los venezolanos, Maduro representa la continuidad de un proyecto político que busca dar voz a los sectores históricamente excluidos y reafirmar la identidad latinoamericana frente a los centros de poder hegemónicos.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170107655_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_c3e39de5420610c8a5104efc9c3c2027.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nicolás maduro
Héroes y traidores: Nicolás Maduro
Nicolás Maduro ha sido un mandatario cuya trayectoria política se desarrolló en un contexto de enormes presiones internas y externas, asumiendo el desafío de conducir a Venezuela en una de las etapas más complejas de su historia republicana.
Su liderazgo se ha caracterizado por la resistencia y la perseverancia frente a sanciones económicas, intentos de aislamiento internacional y profundas dificultades económicas, que impactaron directamente en la vida cotidiana del pueblo venezolano. En ese escenario adverso, entre sus logros más destacados se encuentra la preservación de la estabilidad institucional en momentos de alta conflictividad, evitando el colapso del Estado y sosteniendo el funcionamiento de las estructuras básicas de Gobierno.
Maduro impulsó políticas orientadas a proteger a los sectores más vulnerables, manteniendo programas sociales en áreas como la alimentación, la salud y la vivienda, incluso en medio de severas restricciones financieras impuestas desde el exterior. Estas acciones han sido presentadas como un acto de heroísmo político, al priorizar la cohesión social y la paz interna, cuando el entorno parecía empujar hacia la fragmentación y el enfrentamiento.
Para la mayor parte de los venezolanos, Maduro representa la continuidad de un proyecto político que busca dar voz a los sectores históricamente excluidos y reafirmar la identidad latinoamericana frente a los centros de poder hegemónicos.