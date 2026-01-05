Mundo
EN VIVO: Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
Héroes y traidores de la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
Héroes y traidores: Nicolás Maduro
nicolás maduro
nicolás maduro

Héroes y traidores: Nicolás Maduro

Nicolás Maduro ha sido un mandatario cuya trayectoria política se desarrolló en un contexto de enormes presiones internas y externas, asumiendo el desafío de conducir a Venezuela en una de las etapas más complejas de su historia republicana.
Su liderazgo se ha caracterizado por la resistencia y la perseverancia frente a sanciones económicas, intentos de aislamiento internacional y profundas dificultades económicas, que impactaron directamente en la vida cotidiana del pueblo venezolano. En ese escenario adverso, entre sus logros más destacados se encuentra la preservación de la estabilidad institucional en momentos de alta conflictividad, evitando el colapso del Estado y sosteniendo el funcionamiento de las estructuras básicas de Gobierno.
Maduro impulsó políticas orientadas a proteger a los sectores más vulnerables, manteniendo programas sociales en áreas como la alimentación, la salud y la vivienda, incluso en medio de severas restricciones financieras impuestas desde el exterior. Estas acciones han sido presentadas como un acto de heroísmo político, al priorizar la cohesión social y la paz interna, cuando el entorno parecía empujar hacia la fragmentación y el enfrentamiento.
Para la mayor parte de los venezolanos, Maduro representa la continuidad de un proyecto político que busca dar voz a los sectores históricamente excluidos y reafirmar la identidad latinoamericana frente a los centros de poder hegemónicos.
