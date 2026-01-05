https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-jose-maria-morelos-y-pavon-1170116183.html

Héroes y traidores: José María Morelos y Pavón

Héroes y traidores: José María Morelos y Pavón

Sputnik Mundo

Fue una de las figuras centrales en el proceso independentista de México, donde se mantiene como uno de los mayores símbolos de la soberanía nacional frente a... 05.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-05T22:00+0000

2026-01-05T22:00+0000

2026-01-05T22:00+0000

héroes y traidores de la historia de latinoamérica

méxico

josé maría morelos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170116303_0:0:755:426_1920x0_80_0_0_d25505733e049e4de5fafd5ed6a73d52.png

Más allá de sus logros militares, fueron sus ideas las que consolidaron la noción de la patria mexicana, así como la radical ruptura con la estructura jurídica de la monarquía española. Nacido el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid de Michoacán —actualmente llamada Morelia, en su honor—, este líder religioso y escribano dedicó sus primeros años a los estudios del latín, la filosofía, la moral y la teología. En 1796 fue ordenado diácono de Valladolid y en 1779 fue nombrado presbítero. Al enterarse del movimiento independentista iniciado por Miguel Hidalgo, decidió unirse a la lucha contra la Corona Española, convirtiéndose en una figura destacada con un decreto estableció el fin de la esclavitud y resistió los embates del ejército realista en Cuautla, en una histórica resistencia insurgente ocurrida en 1812. Morelos convocó al primer congreso independiente, el Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, donde presentó el documento Sentimientos de la Nación, considerado piedra angular de la nación mexicana desde sus orígenes. En los 23 puntos de este libro, el insurgente mexicano estipuló la libertad de América Septentrional y se pronunció en favor de una América libre e independiente de cualquier otra nación o gobierno monárquico, la cual, dijo, debería ser regida a través de una soberanía que emanara del pueblo y se sustentara en leyes democráticas. No obstante, como en casi todos los procesos de rebelión independentista, su destino estuvo marcado por un cambio de rumbo inesperado en la lucha. En un doble juicio, civil y militar, Morelos fue encontrado culpable de 23 cargos, como alta traición y sabotaje. Fue fusilado fuera de la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1815; sus enemigos temían que si su muerte era hecha pública, se desataría el caos.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, josé maría morelos