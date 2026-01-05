https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-francisco-villa--1170117492.html

Héroes y traidores: Francisco Villa

Fue uno de los principales combatientes de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, así como una figura emblemática de la resistencia popular contra EEUU. Ha... 05.01.2026, Sputnik Mundo

Nacido en 1878, José Doroteo Arango Arámbula —mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa— dirigió a la legendaria División del Norte, con la que obtuvo notables victorias en contra del régimen del dictador Porfirio Díaz, cuyas políticas económicas y sociales llevaban años permitiendo el saqueo de recursos y tierras del país latinoamericano a manos de empresarios estadounidenses, canadienses y europeos. Durante la Revolución, Villa impulsó la defensa de los campesinos y trabajadores, expropió haciendas y enfrentó a los sectores ligados al capital extranjero, especialmente estadounidense. Su Ejército llegó a controlar amplias regiones del norte del país latinoamericano. La relación de Villa con EEUU estuvo marcada por la confrontación e incluso lanzó ataques contra ese país norteamericano, como el ocurrido en Columbus en 1916, desafiando abiertamente el poder imperial. Tras una serie de triunfos que lo llevaron a la icónica fotografía —al lado de Emiliano Zapata— sentado en la silla presidencial de México, Villa finalmente fue derrotado y marginado por las propias facciones revolucionarias, que durante años nunca lograron un acuerdo tras la caída de Díaz. Fue asesinado en 1923, en una emboscada en Parral, Chihuahua. Su muerte cerró una etapa clave de la Revolución, pero no apagó su influencia. Esta fue una de sus frases más emblemáticas: "Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y nunca traicionaré ni olvidaré mi deber".

