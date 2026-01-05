https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-francisco-miranda-1170104544.html

Héroes y traidores: Francisco Miranda

Héroes y traidores: Francisco Miranda

Sputnik Mundo

Fue el primer blanco de orilla en diseñar un proyecto político y militar integral para liberar a todo el continente hispanoamericano del dominio español... 05.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-05T14:43+0000

2026-01-05T14:43+0000

2026-01-05T14:43+0000

héroes y traidores de la historia de latinoamérica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170103747_0:40:764:469_1920x0_80_0_0_2e4149383690b24e9533e466ca823787.jpg

Luchó en tres grandes revoluciones del siglo XVIII: Sin embargo, su momento crucial en Venezuela fue trágico. Tras una serie de reveses militares, firmó la Capitulación de San Mateo en 1812 para salvar al movimiento patriota.Este acto, visto como una traición por jóvenes oficiales como Simón Bolívar, llevó a su arresto. Entregado a las autoridades españolas, pasó sus últimos cuatro años en prisión, donde murió, olvidado y enfermo, en 1816.Aunque no vio concretada su gran visión continental, su legado como ideólogo, internacionalista y precursor fue fundamental para inspirar a los libertadores que finalmente lograrían la independencia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60