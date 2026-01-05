Mundo
EN VIVO: Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
Héroes y traidores de la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-francisco-miranda-1170104544.html
Héroes y traidores: Francisco Miranda
Héroes y traidores: Francisco Miranda
Sputnik Mundo
Fue el primer blanco de orilla en diseñar un proyecto político y militar integral para liberar a todo el continente hispanoamericano del dominio español... 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T14:43+0000
2026-01-05T14:43+0000
héroes y traidores de la historia de latinoamérica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170103747_0:40:764:469_1920x0_80_0_0_2e4149383690b24e9533e466ca823787.jpg
Luchó en tres grandes revoluciones del siglo XVIII: Sin embargo, su momento crucial en Venezuela fue trágico. Tras una serie de reveses militares, firmó la Capitulación de San Mateo en 1812 para salvar al movimiento patriota.Este acto, visto como una traición por jóvenes oficiales como Simón Bolívar, llevó a su arresto. Entregado a las autoridades españolas, pasó sus últimos cuatro años en prisión, donde murió, olvidado y enfermo, en 1816.Aunque no vio concretada su gran visión continental, su legado como ideólogo, internacionalista y precursor fue fundamental para inspirar a los libertadores que finalmente lograrían la independencia.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170103747_42:0:721:509_1920x0_80_0_0_58cdd92a4671873f5d01734aaa0a6384.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Héroes y traidores: Francisco Miranda

14:43 GMT 05.01.2026
© Foto : IAFrancisco Miranda, militar, político, diplomático y humanista venezolano
Francisco Miranda, militar, político, diplomático y humanista venezolano - Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
© Foto : IA
Síguenos en
Fue el primer blanco de orilla en diseñar un proyecto político y militar integral para liberar a todo el continente hispanoamericano del dominio español. Soñaba con crear una gran nación independiente llamada Colombeia, gobernada por uno o dos incas, uniendo las antiguas colonias en una república federal.
Luchó en tres grandes revoluciones del siglo XVIII:
La Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
La Revolución Francesa.
La Campaña de Venezuela en 1812, la primera gran ofensiva militar por la independencia de su tierra natal.
Sin embargo, su momento crucial en Venezuela fue trágico. Tras una serie de reveses militares, firmó la Capitulación de San Mateo en 1812 para salvar al movimiento patriota.
Este acto, visto como una traición por jóvenes oficiales como Simón Bolívar, llevó a su arresto. Entregado a las autoridades españolas, pasó sus últimos cuatro años en prisión, donde murió, olvidado y enfermo, en 1816.
Aunque no vio concretada su gran visión continental, su legado como ideólogo, internacionalista y precursor fue fundamental para inspirar a los libertadores que finalmente lograrían la independencia.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала