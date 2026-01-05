https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-ernesto-guevara-1170103625.html

Héroes y traidores: Ernesto Guevara

Sputnik Mundo

Ernesto Guevara, provenía de una familia de clase media y estudiaba medicina en Buenos Aires. A los 23 años hizo su primer viaje por Latinoamérica en moto... 05.01.2026, Sputnik Mundo

Esta vez llegó hasta la Guatemala de Jacobo Árbenz, un gobierno democrático electo en 1950 y que en 1954 fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por Washington. El Che se exilió en México, donde conoció a Fidel Castro y se sumó a la expedición del Granma en 1956, para enfrentar la dictadura de Fulgencio Batista.Desde la Sierra Maestra, Guevara se convirtió en el segundo de Fidel y dirigió una de las dos columnas hacia el oeste de la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara (1958) y entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura.Jugó un papel muy importante en la transformación económica de la isla, pero sus ansias revolucionarias lo hicieron renunciar a todos los honores y abandonar Cuba en 1965 para marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento de liberación.Volvió en 1966 a Bolivia, donde esperaba iniciar una revolución continental con un pequeño grupo. Sin embargo, su acción no prendió como esperaba. Aislado en la selva, fue delatado por campesinos locales y cayó en la región de Valle Grande, el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente, fue asesinado. En 1997, los restos del Guevara fueron localizados y trasladados a Cuba.El Che se convirtió en símbolo para los jóvenes del mundo y, desde entonces, su imagen, presente en gorros, camisetas y logos de todo tipo, es un símbolo de liberación.

