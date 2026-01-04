https://noticiaslatam.lat/20260104/las-ffaa-de-rusia-liberan-una-localidad-y-derriban-mas-de-200-drones-ucranianos-en-la-ultima-1170077138.html

Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban más de 200 drones ucranianos en la última jornada

Las Fuerzas Armadas de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial a la localidad de Pódoli, en la región de Járkov, en la última...

En las últimas 24 horas, las tropas ucranianas perdieron unos 1.220 militares, indican desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.En el último día, las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 156 zonas.Asimismo, las tropas rusas neutralizaron 24 vehículos blindados —incluido uno de transporte de tropas M113 fabricado en EEUU—, al igual que una estación de radar AN/TPQ-37, un obús M119 y un M198, todos también de producción estadounidense.

