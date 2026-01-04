https://noticiaslatam.lat/20260104/las-ffaa-de-rusia-liberan-una-localidad-y-derriban-mas-de-200-drones-ucranianos-en-la-ultima-1170077138.html
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban más de 200 drones ucranianos en la última jornada
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban más de 200 drones ucranianos en la última jornada
04.01.2026
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban más de 200 drones ucranianos en la última jornada
10:44 GMT 04.01.2026 (actualizado: 10:50 GMT 04.01.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial a la localidad de Pódoli, en la región de Járkov, en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, la defensa antiaérea rusa interceptó una bomba guiada y derribó 210 drones.
"Como resultado de acciones decisivas, unidades del grupo de tropas Oeste liberaron la localidad de Pódoli, en la provincia de Járkov", señala el comunicado.
En las últimas 24 horas, las tropas ucranianas perdieron unos 1.220 militares, indican desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
En el último día, las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 156 zonas.
Asimismo, las tropas rusas neutralizaron 24 vehículos blindados —incluido uno de transporte de tropas M113 fabricado en EEUU—, al igual que una estación de radar AN/TPQ-37, un obús M119 y un M198, todos también de producción estadounidense.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 107.213 drones, 642 sistemas de misiles antiaéreos, 26.895 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.636 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.372 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.778 vehículos militares especiales.
