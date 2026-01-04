Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Conexión 360
¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
https://noticiaslatam.lat/20260104/especialista-nos-habla-sobre-cripto-e-ia-oportunidades-y-riesgos-clave-1170073494.html
Especialista nos habla sobre cripto e IA: oportunidades y riesgos clave
Especialista nos habla sobre cripto e IA: oportunidades y riesgos clave
Sputnik Mundo
Iván Marchena, un reconocido especialista en criptomonedas e inteligencia artificial, devela a Conexión 360 información crucial de estos crecientes mundos... 04.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-04T15:00+0000
2026-01-04T15:00+0000
conexión 360
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/04/1170073568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4ff0af5a323463f047dca0c7bb4bbfb.jpg
Un diálogo imprescindible que equipa a inversores con herramientas para navegar esta revolución convergente, transformando amenazas en ventajas competitivas.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Especialista nos habla sobre cripto e IA: oportunidades y riesgos clave
Sputnik Mundo
Especialista nos habla sobre cripto e IA: oportunidades y riesgos clave
2026-01-04T15:00+0000
true
PT40M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/04/1170073568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5581650d1a283c1e54200dd507f8175d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Especialista nos habla sobre cripto e IA: oportunidades y riesgos clave

15:00 GMT 04.01.2026
© Sputnik
Síguenos en
Iván Marchena, un reconocido especialista en criptomonedas e inteligencia artificial, devela a Conexión 360 información crucial de estos crecientes mundos. Advertencias sobre riesgos, oportunidades en IA generativa y más.
Un diálogo imprescindible que equipa a inversores con herramientas para navegar esta revolución convergente, transformando amenazas en ventajas competitivas.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала