Autoridades mexicanas reportan daños en viviendas y edificios públicos de Guerrero tras sismo

Un sismo de magnitud 6.5 registrado en el estado mexicano de Guerrero (sur) el 2 de enero dejó daños menores en viviendas y edificios públicos de al menos 16...

De acuerdo con un reporte preliminar de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San Marcos, en la región de Costa Chica, donde se concentraron las principales afectaciones materiales.Las autoridades detallaron que en ese municipio se contabilizaron 43 viviendas con daños significativos, aunque la mayoría de las afectaciones registradas en el resto de las regiones fueron consideradas menores y no comprometieron la estructura de los inmuebles.En materia de atención a personas, Protección Civil reportó que una mujer resultó lesionada en el municipio de Chilapa de Álvarez, mientras que en San Marcos, al menos 11 personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que presentaran lesiones físicas.Además, la dependencia estatal confirmó el fallecimiento de una mujer de 49 años de edad en la localidad de Las Minas.Dentro del balance preliminar, también se informó la atención de 29 reportes de fugas de gas LP en Acapulco y Chilpancingo, así como 24 derrumbes menores de tierra y rocas en distintos tramos carreteros.Las autoridades señalaron que ninguno de los derrumbes afectó de manera significativa la circulación vehicular, aunque se desplegaron brigadas para retirar material y prevenir riesgos adicionales.La Secretaría de Protección Civil indicó que continúan los recorridos de verificación de daños, en coordinación con instancias federales, estatales y municipales, con el objetivo de actualizar el diagnóstico de afectaciones y brindar apoyo a la población damnificada.

