Europa "perdió el internet", reconoce el responsable de la ciberseguridad de Bélgica

Europa "perdió el internet", reconoce el responsable de la ciberseguridad de Bélgica

Miguel De Bruycker dijo al diario 'Financial Times' que el continente se encuentra tan rezagado en términos de infraestructura digital que recuperar el control... 03.01.2026

En el reportaje con el diario británico, De Bruycker sostiene que actualmente es imposible almacenar datos de manera íntegramente en Europa, debido al dominio absoluto de las compañías estadounidenses en el sector. Para el funcionario, la idea de mantener la información 100% dentro de las fronteras de la Unión Europea es un sueño poco realista, dado que se ha perdido el control sobre la nube y la arquitectura básica de la red.El director del Centro de Ciberseguridad de Bélgica aseguró además que las defensas digitales de Europa dependen casi por completo de la cooperación de empresas privadas, la mayoría de origen estadounidense. Al ser un espacio predominantemente comercial y de propiedad privada, el entorno digital europeo queda supeditado a las políticas y tecnologías desarrolladas fuera de sus fronteras, admitió.Aunque De Bruycker no considera que esta "dependencia" represente un problema de seguridad grave de forma inmediata, sí señala una consecuencia grave: Europa se está quedando fuera de la vanguardia tecnológica. El continente carece de liderazgo en áreas críticas como la computación en la nube y la inteligencia artificial, herramientas que son fundamentales para la defensa contra ciberataques modernos, aseguró.En cuanto a la regulación, el funcionario sugiere que medidas como la Ley de Inteligencia Artificial de la UE podrían estar obstaculizando la innovación en lugar de fomentarla. Para fortalecer la seguridad y la capacidad de invención en el bloque, considera necesario un cambio de enfoque que permita el desarrollo de capacidades propias sin tantas trabas legislativas, dijo.Como solución, De Bruycker propone una iniciativa a escala europea similar a la creación del fabricante de aviones Airbus. Sugiere que los gobiernos de la UE impulsen proyectos privados para alcanzar la escala necesaria en sectores estratégicos, como la infraestructura en la nube y las tecnologías de identificación digital, uniendo fuerzas para competir globalmente."Creo que, a nivel de la UE, deberíamos definir claramente qué significa para nosotros la soberanía en el ámbito digital. (...). En lugar de concentrarnos en cómo podemos detener a los hiperescaladores [grandes empresas tecnológicas] estadounidenses, quizá deberíamos centrar nuestros esfuerzos en construir algo por nuestra cuenta", concluyó.

