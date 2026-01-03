https://noticiaslatam.lat/20260103/cuantas-horas-pasan-los-menores-de-edad-en-colombia-frente-a-una-pantalla-1170014302.html

¿Cuántas horas pasan los menores de edad en Colombia frente a una pantalla?

¿Cuántas horas pasan los menores de edad en Colombia frente a una pantalla?

En Colombia, las niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años pasan 8,9 horas diariamente en el celular y 6,1 frente a la televisión, informa el diario 'El...

El diario colombiano precisa que el 61% de los menores tiene un dispositivo propio y su uso incrementa con la edad: 35% en la edad temprana (6-9 años), 55% en la preadolescencia (10-13 años) y 81% en adolescentes (14-17 años). El uso prolongado de dichos dispositivos puede acarrear efectos para la salud y riesgos que, en muchas ocasiones, se desconocen, indica el medio. Aunque el empleo de estos dispositivos se ha vuelto cada vez más usual en la vida cotidiana, diversos estudios científicos alertan sobre impactos negativos en la salud física, como la acumulación de grasa en el cuerpo y una dieta poco saludable, así como afectaciones en la salud mental, incluidos síntomas depresivos. Adicionalmente, la publicación refiere efectos adversos en la calidad del sueño de los menores, principalmente duración acortada y tiempo retrasado. Otros riesgos, señala la nota, son los asociados al uso de redes sociales, tales como problemas de privacidad y la exposición a contenidos inapropiados.Lo anterior puede ocurrir cuando niños y niñas son contactados por personas externas, ya sean adultos u otros adolescentes, que buscan hacerles daño a través de redes sociales o videojuegos, refiere el texto. Otro riesgo está relacionado con el tipo de contenido al que niños y adolescentes no deberían tener acceso, como contenido de odio, pornográfico o de violencia extrema, continúa. Además, los menores pueden estar expuestos a bullying, ciberbullying o acoso entre pares. O bien, pueden ver vulnerada su privacidad, mediante el uso y tratamiento de datos personales de niños y niñas."Se consideran datos personales, desde una foto mostrando el rostro, hasta fotografías en sus colegios, con los nombres de esas instituciones, la dirección de sus casas", señala el artículo. Estas cifras, reveladas por la CRC como resultado de consultar a más de 2.600 hogares e instituciones educativas en el país, ponen de manifiesto la necesidad de mayor conciencia sobre el tiempo que los niños y adolescentes colombianos dedican a las pantallas y sus posibles consecuencias a largo plazo.

