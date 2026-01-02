https://noticiaslatam.lat/20260102/la-gran-deuda-de-eeuu-con-america-latina-y-el-caribe-1169922706.html
La gran deuda de EEUU con América Latina y el Caribe
Contrario a lo que sostiene Donald Trump, afirmando que países como Venezuela supuestamente le deben a EEUU, es Washington quien está en deuda con América... 02.01.2026, Sputnik Mundo
El saqueo de sus recursos naturales y la usurpación de sus territorios son tan solo algunos episodios de los abusos de la potencia norteamericana hacia sus vecinos continentales. Es decir, es obvio quién le debe a quién, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast también analiza los peligros económicos que presenta caer en el vasallaje ante EEUU, en contraste con la viabilidad del modelo de aquellos países latinoamericanos y caribeños que apuestan por diversificar sus socios en vez de poner todos los huevos en la misma canasta.
Contrario a lo que sostiene Donald Trump, afirmando que países como Venezuela supuestamente le deben a EEUU, es Washington quien está en deuda con América Latina y el Caribe.
El saqueo de sus recursos naturales y la usurpación de sus territorios son tan solo algunos episodios de los abusos de la potencia norteamericana hacia sus vecinos continentales. Es decir, es obvio quién le debe a quién, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
El pódcast también analiza los peligros económicos que presenta caer en el vasallaje ante EEUU, en contraste con la viabilidad del modelo de aquellos países latinoamericanos y caribeños que apuestan por diversificar sus socios en vez de poner todos los huevos en la misma canasta.