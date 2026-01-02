Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260102/la-gran-deuda-de-eeuu-con-america-latina-y-el-caribe-1169922706.html
La gran deuda de EEUU con América Latina y el Caribe
La gran deuda de EEUU con América Latina y el Caribe
Sputnik Mundo
Contrario a lo que sostiene Donald Trump, afirmando que países como Venezuela supuestamente le deben a EEUU, es Washington quien está en deuda con América... 02.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-02T19:00+0000
2026-01-02T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1e/1169923048_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21555b438231e20821ad51ee2ddf5385.jpg
El saqueo de sus recursos naturales y la usurpación de sus territorios son tan solo algunos episodios de los abusos de la potencia norteamericana hacia sus vecinos continentales. Es decir, es obvio quién le debe a quién, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast también analiza los peligros económicos que presenta caer en el vasallaje ante EEUU, en contraste con la viabilidad del modelo de aquellos países latinoamericanos y caribeños que apuestan por diversificar sus socios en vez de poner todos los huevos en la misma canasta.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
La gran deuda de EEUU con América Latina y el Caribe
Sputnik Mundo
La gran deuda de EEUU con América Latina y el Caribe
2026-01-02T19:00+0000
true
PT50M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1e/1169923048_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c4c33de0fe68a6d152193245f0174bc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

La gran deuda de EEUU con América Latina y el Caribe

19:00 GMT 02.01.2026
© Sputnik
Síguenos en
Contrario a lo que sostiene Donald Trump, afirmando que países como Venezuela supuestamente le deben a EEUU, es Washington quien está en deuda con América Latina y el Caribe.
El saqueo de sus recursos naturales y la usurpación de sus territorios son tan solo algunos episodios de los abusos de la potencia norteamericana hacia sus vecinos continentales. Es decir, es obvio quién le debe a quién, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
El pódcast también analiza los peligros económicos que presenta caer en el vasallaje ante EEUU, en contraste con la viabilidad del modelo de aquellos países latinoamericanos y caribeños que apuestan por diversificar sus socios en vez de poner todos los huevos en la misma canasta.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала