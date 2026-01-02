Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260102/groenlandia-puede-lograr-su-independencia-de-dinamarca-afirma-el-primer-ministro-1169995524.html
Groenlandia puede lograr su independencia de Dinamarca, afirma el primer ministro
Groenlandia puede lograr su independencia de Dinamarca, afirma el primer ministro
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró a los habitantes de la isla que creía en la independencia del territorio nacional de la... 02.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-02T08:30+0000
2026-01-02T08:36+0000
"Creo que podremos lograrlo, pero para ello necesitamos un fundamento sólido", dijo el jefe de la isla en un mensaje a la nación, según recoge el canal televisivo TV2. A finales de marzo de 2025, el canal DR aseguró que el nuevo Gobierno groenlandés había pactado seguir con el rumbo independentista y mantendrá negociaciones con las autoridades de Dinamarca para revisar las cláusulas de cooperación. Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953 y aunque obtuvo autonomía en 2009 para autogobernarse y tomar decisiones independientes en política interna, todavía es parte del reino danés. Nielsen subrayó que la independencia de Groenlandia requiere instituciones fuertes, empresas y ciudadanos consolidados. Según distintas fuentes, los inuits, pueblo nativo de Groenlandia, constituyen más del 87% de la población de esta isla.
08:30 GMT 02.01.2026 (actualizado: 08:36 GMT 02.01.2026)
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró a los habitantes de la isla que creía en la independencia del territorio nacional de la corona danesa.
"Creo que podremos lograrlo, pero para ello necesitamos un fundamento sólido", dijo el jefe de la isla en un mensaje a la nación, según recoge el canal televisivo TV2.
A finales de marzo de 2025, el canal DR aseguró que el nuevo Gobierno groenlandés había pactado seguir con el rumbo independentista y mantendrá negociaciones con las autoridades de Dinamarca para revisar las cláusulas de cooperación.
Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953 y aunque obtuvo autonomía en 2009 para autogobernarse y tomar decisiones independientes en política interna, todavía es parte del reino danés.
Nielsen subrayó que la independencia de Groenlandia requiere instituciones fuertes, empresas y ciudadanos consolidados.
Según distintas fuentes, los inuits, pueblo nativo de Groenlandia, constituyen más del 87% de la población de esta isla.
