'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa
Los avances en la solución del conflicto ucraniano, el cambio de paradigma en EEUU, el resurgimiento de viejos conflictos alrededor del mundo y el avance en la... 31.12.2025, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa
Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa
Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa

Los avances en la solución del conflicto ucraniano, el cambio de paradigma en EEUU, el resurgimiento de viejos conflictos alrededor del mundo y el avance en la construcción de un mundo multipolar son los principales temas que centraron la atención de Moscú este saliente 2025.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
02:02 Rusia culmina el 2025 con optimismo y cansancio
05:19 Nuevo orden mundial: antecedentes históricos
08:42 El porqué del deterioro de los institutos de gobernanza internacional
13:24 Occidente se convenció de que no podrá derrotar a Rusia
16:13 Por qué Rusia no ve en el conflicto de Ucrania su fin, sino solo el inicio
22:03 Los BRICS resistieron a las presiones de EEUU
24:43 El cambio de paradigma en EEUU y el debilitamiento de la OTAN
30:47 Final del programa
