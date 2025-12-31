https://noticiaslatam.lat/20251231/ucrania-eeuu-y-el-caribe-como-se-vivio-el-2025-desde-una-perspectiva-rusa-1169931391.html

Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa

Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa

Sputnik Mundo

Los avances en la solución del conflicto ucraniano, el cambio de paradigma en EEUU, el resurgimiento de viejos conflictos alrededor del mundo y el avance en la... 31.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-31T15:00+0000

2025-12-31T15:00+0000

2025-12-31T15:00+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1e/1169931599_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_79d758f388e9c87eed7881686edd323c.jpg

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa Sputnik Mundo Ucrania, EEUU y el Caribe: cómo se vivió el 2025 desde una perspectiva rusa 2025-12-31T15:00+0000 true PT32M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео