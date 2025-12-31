https://noticiaslatam.lat/20251231/la-ruta-de-las-gordas-un-museo-a-cielo-abierto-en-el-norte-de-nicaragua--video-1169941725.html

A lo largo de casi 200 kilómetros recorridos desde Managua hasta el norte montañoso del país, emerge uno de los proyectos culturales más singulares de... 31.12.2025, Sputnik Mundo

El corredor atraviesa el municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí, una zona de clima fresco, pinares y bosques secos donde las actividades agrícolas, la minería, artesanía y caficultura han marcado históricamente la vida comunitaria.Las esculturas, de hasta cinco metros de altura, están ubicadas estratégicamente a lo largo de la carretera y en espacios públicos estratégicos para su proyección como el parque municipal, el hospital y la casa de cultura, convirtiendo el trayecto en un museo a cielo abierto.La historia de las esculturas se remonta a principios de la década de 1970, en una Nicaragua con profundas desigualdades económicas acentuadas por el modelo capitalista de la dictadura somocista. Esas condiciones llevaron a uno de los protagonistas de esta historia, Julio Vindel, a sumergirse directamente en la creación de varias de estas piezas hace 55 años.Para Vindel, el mayor reto no es la dimensión física de estas figuras , sino el proceso creativo. "Las piezas artísticas son las más difíciles, porque no se copia nada, todo sale de la mente", agregó.Retrato de la identidad nicaragüenseCada obra refleja un oficio y una relación ancestral con este territorio, retrata a la mujer cafetalera, la vinculada al tabaco, al maíz, a la pesca del camarón verde de río, a la artesa y a la vida comunitaria. Esta tendencia desmonta el ideal tradicional de la belleza y moldea figuras asociadas al trabajo, la maternidad, la cultura y la sabiduría popular.Estas obras de figuración volumétrica reivindican, en la gran dimensión de los cuerpos, la magnitud de la dignidad, el amor propio y el protagonismo de las mujeres de Nicaragua, según sus creadores.El corredor turístico de "Las Gordas" comenzó a concretarse en 2008 una vez que la Administración sandinista comenzó la expansión de las carreteras en este país centroamericano, como explica María Gilda Rosales Espinoza, promotora de San Juan de Limay."Este corredor nace con el apoyo de la alcaldía, el Intur [Instituto de Turismo] y la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo, pero durante años tuvimos dificultades por la falta de acceso vial", señaló a este medio.Fortalece la economía comunitariaLuego de estar "a tres horas de la cabecera departamental [de Estelí, ahora estamos] a menos de una hora de distancia", lo que ha dinamizado el turismo local, afirmó Rosales.La entrada al corredor está marcada por la escultura de La Sirena, ubicada en la carretera Panamericana, que da la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales. A lo largo del trayecto, las "gordas" se integran al paisaje natural y a miradores rurales, convirtiéndose en puntos de encuentro, fotografía y apropiación simbólica del espacio.Además de su valor artístico, la ruta de las "gordas" se articula con talleres de escultores, comedores locales y pequeños hostales, fortaleciendo una economía comunitaria basada en la cultura y el turismo sostenible. Para sus impulsores, el proyecto continuará en nuevas etapas que incluyen reforestación, mayor seguridad y ampliación del circuito.

