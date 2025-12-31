Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20251231/el-presidente-putin-ofrece-su-mensaje-de-ano-nuevo-a-la-nacion-1169955664.html
El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación
El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación
Sputnik Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, envió sus felicitaciones de Año Nuevo al pueblo, deseando felicidad, comprensión y prosperidad a las familias, al mismo... 31.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-31T21:01+0000
2025-12-31T21:04+0000
rusia
📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
🟠 video
multimedia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1f/1169962115_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_9a258ccddab85d0e745e5cf5ce60c7b5.jpg
En su tradicional discurso a sus compatriotas en los minutos finales de 2025, Putin señaló que el Año Nuevo es, ante todo, "la fe en lo mejor, en la bondad y la suerte"."Juntos somos el pueblo de Rusia. La labor, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros conforman nuevos capítulos de su historia milenaria. Y la solidez de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la patria, su desarrollo y su futuro", manifestó.Además, Vladímir Putin mencionó que:El mandatario ruso deseó a toda la nación salud y felicidad, comprensión mutua, prosperidad y "amor que inspira".
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación
Sputnik Mundo
El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación
2025-12-31T21:01+0000
true
PT3M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1f/1169962115_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_365b9bb16ab5ea765827910f762820c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, 🟠 video, видео
rusia, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, 🟠 video, видео

El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación

21:01 GMT 31.12.2025 (actualizado: 21:04 GMT 31.12.2025)
© POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 31.12.2025
© POOL
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El presidente ruso, Vladímir Putin, envió sus felicitaciones de Año Nuevo al pueblo, deseando felicidad, comprensión y prosperidad a las familias, al mismo tiempo que atribuyó una especial atención a la importancia de la unidad nacional.
En su tradicional discurso a sus compatriotas en los minutos finales de 2025, Putin señaló que el Año Nuevo es, ante todo, "la fe en lo mejor, en la bondad y la suerte".
"Es una fiesta única y mágica en la que los corazones se abren al amor, la amistad y la compasión, a la empatía y la generosidad", expresó el mandatario ruso.
"Juntos somos el pueblo de Rusia. La labor, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros conforman nuevos capítulos de su historia milenaria. Y la solidez de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la patria, su desarrollo y su futuro", manifestó.
Además, Vladímir Putin mencionó que:
"Nos esforzamos por alegrar y consolar con nuestra atención a quienes necesitan participación y cuidado, y, por supuesto, por apoyar con palabras y acciones a nuestros héroes, los participantes de la operación militar especial. Ustedes han asumido la responsabilidad de luchar por su patria, por la verdad y la justicia".
"Estamos unidos por un amor sincero, abnegado y devoto hacia Rusia".
"Que nuestras tradiciones, nuestra fe y nuestra memoria unan a todas las generaciones y nos apoyen siempre y en todo. ¡Juntos somos una gran familia, fuerte y unida!", cerró el presidente ruso.
El mandatario ruso deseó a toda la nación salud y felicidad, comprensión mutua, prosperidad y "amor que inspira".
© Sputnik
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала