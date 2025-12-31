El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación
21:01 GMT 31.12.2025 (actualizado: 21:04 GMT 31.12.2025)
© POOL/
Síguenos en
El presidente ruso, Vladímir Putin, envió sus felicitaciones de Año Nuevo al pueblo, deseando felicidad, comprensión y prosperidad a las familias, al mismo tiempo que atribuyó una especial atención a la importancia de la unidad nacional.
En su tradicional discurso a sus compatriotas en los minutos finales de 2025, Putin señaló que el Año Nuevo es, ante todo, "la fe en lo mejor, en la bondad y la suerte".
"Es una fiesta única y mágica en la que los corazones se abren al amor, la amistad y la compasión, a la empatía y la generosidad", expresó el mandatario ruso.
"Juntos somos el pueblo de Rusia. La labor, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros conforman nuevos capítulos de su historia milenaria. Y la solidez de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la patria, su desarrollo y su futuro", manifestó.
Además, Vladímir Putin mencionó que:
"Nos esforzamos por alegrar y consolar con nuestra atención a quienes necesitan participación y cuidado, y, por supuesto, por apoyar con palabras y acciones a nuestros héroes, los participantes de la operación militar especial. Ustedes han asumido la responsabilidad de luchar por su patria, por la verdad y la justicia".
"Estamos unidos por un amor sincero, abnegado y devoto hacia Rusia".
"Que nuestras tradiciones, nuestra fe y nuestra memoria unan a todas las generaciones y nos apoyen siempre y en todo. ¡Juntos somos una gran familia, fuerte y unida!", cerró el presidente ruso.
El mandatario ruso deseó a toda la nación salud y felicidad, comprensión mutua, prosperidad y "amor que inspira".
© Sputnik
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.