El presidente Putin ofrece su mensaje de Año Nuevo a la nación

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió sus felicitaciones de Año Nuevo al pueblo, deseando felicidad, comprensión y prosperidad a las familias, al mismo... 31.12.2025, Sputnik Mundo

En su tradicional discurso a sus compatriotas en los minutos finales de 2025, Putin señaló que el Año Nuevo es, ante todo, "la fe en lo mejor, en la bondad y la suerte"."Juntos somos el pueblo de Rusia. La labor, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros conforman nuevos capítulos de su historia milenaria. Y la solidez de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la patria, su desarrollo y su futuro", manifestó.Además, Vladímir Putin mencionó que:El mandatario ruso deseó a toda la nación salud y felicidad, comprensión mutua, prosperidad y "amor que inspira".

