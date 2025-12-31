https://noticiaslatam.lat/20251231/brasil-cierra-el-ano-con-record-historico-de-incautaciones-al-crimen-organizado-1169940924.html

Brasil cierra el año con récord histórico de incautaciones al crimen organizado

Brasil cierra el año con récord histórico de incautaciones al crimen organizado

Sputnik Mundo

31.12.2025

En un año de acciones coordinadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Dirección de Gestión de Activos (DGA) alcanzó cifras inéditas: 502 subastas realizadas, con más de 10.990 activos vendidos.La cartera de Justicia detalló en un comunicado que foco principal fue el narcotráfico: se vendieron 51 inmuebles vinculados a este delito, generando más de 18,7 millones de dólares, la mayor recaudación registrada en este rubro.La Receta de Gestión de Activos (RGA) sumó aproximadamente 86,3 millones de dólares, mientras que el Fondo Nacional Antidrogas (Funad) recibió cerca de 70 millones de dólares, los cuales fueron destinados a prevención, tratamiento, combate al tráfico de drogas y reinserción social.Las autoridades señalaron que el éxito se debe en gran parte al avance de las subastas anticipadas, que representaron más del 50% de las operaciones. Esta modalidad permite vender bienes antes de la sentencia definitiva, acelerando la descapitalización criminal, evitando depreciaciones y maximizando recursos para el Estado.Además, se señaló que estos logros no solo debilitan financieramente a las organizaciones delictivas, sino que convierten activos ilícitos en herramientas para fortalecer la seguridad pública, consolidando 2025 como un hito en la política brasileña contra el crimen organizado.Complementando estos resultados, la Policía Federal reportó un perjuicio récord de 1.720 millones de dólares al crimen organizado durante el año, mediante operaciones de bloqueo e incautación de bienes, superando ampliamente los valores de 2024. Dicha cifra refleja una intensificación en el combate cualificado y la asfixia financiera de facciones.Además, destacaron subastas de bienes de lujo, como una Ferrari vendida por 514.932 dólares y Lamborghinis por hasta 522.236 dólares, ilustrando como activos ostentosos del delito se transforman en recursos públicos para combatir la criminalidad.

