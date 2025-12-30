Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251230/debemos-dar-al-pueblo-ucraniano-la-oportunidad-de-determinar-su-propio-destino-declara-lavrov-1169897535.html
"Debemos dar al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino", declara Lavrov
"Debemos dar al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino", declara Lavrov
Sputnik Mundo
En una entrevista con Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, presentó la postura de Moscú ante la perspectiva de celebrar... 30.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-30T07:25+0000
2025-12-30T07:25+0000
internacional
serguéi lavrov
ucrania
rusia
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169273100_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_ff1b764ecffa8dc62035982843410805.jpg
"Durante su llamada telefónica del 12 de febrero —su primer contacto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca—, los presidentes de Rusia y EEUU coincidieron en la necesidad de dejar atrás rápidamente el 'legado tóxico' de la Administración Biden para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses. Este trabajo comenzó de inmediato. Desde entonces, los contactos se han estabilizado", enfatizó.Subrayó que, sin embargo, el proceso "no es fácil" y que el número de obstáculos sigue siendo alto. Una de las líneas de trabajo que se está realizando ahora para la normalización de las relaciones son asuntos como la reanudación de los vuelos directos y la devolución de los bienes diplomáticos rusos confiscados, destacó el alto diplomático.En lo referente al conflicto ucraniano, Lavrov reiteró la postura de Moscú, que sigue abierta y de hecho busca ante todo una vía política y diplomática a su solución.Declaró que la posición fundamental de Rusia permanece inalterada. La iniciativa estratégica está completamente en manos del Ejército ruso, y Occidente lo comprende. En este contexto, recordó las palabras de Vladímir Putin, quien dejó claro que todos los objetivos de la operación militar especial serán logrados, y aunque se prefiere una opción político-diplomática, el gigante euroasiático también está dispuesto a lograrlos por medios militares. Enfatizó que se debe otorgar a las autoridades de Kiev el mandato para concluir acuerdos de paz. Esto solo se puede lograr mediante elecciones y una campaña electoral transparente y justa, pues el poder presidencial de Volodímir Zelenski expiró en mayo de 2024 y, acorde a la ley de Ucrania, se debe elegir a un nuevo presidente."Debemos dar finalmente al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino, incluida la gran mayoría de sus representantes que viven en Rusia. Al mismo tiempo, la organización de una votación no debe utilizarse como pretexto para un cese temporal de las hostilidades con el fin de rearmar a las Fuerzas Armadas de Ucrania", enfatizó.Con ello, las elecciones no son la meta en sí misma, y lo que se busca ante todo son soluciones que garanticen la erradicación de las causas originales del conflicto. Concluyó que deben restablecerse las bases sobre las que Rusia y otros miembros de la comunidad internacional reconocieron la condición de Estado de Ucrania. Es esencial garantizar el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, su desmilitarización y desnazificación, y poner fin a la expansión militar de la OTAN en territorio ucraniano.Así mismo, se deben establecer las garantías de los derechos y libertades de la población rusa y rusoparlante. También se debe cesar la persecución de la Iglesia Ortodoxa Canónica.
https://noticiaslatam.lat/20251229/1169893984.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169273100_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_bcd80f1aff269f83e9baf557ed15177d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serguéi lavrov, ucrania, rusia, elecciones
serguéi lavrov, ucrania, rusia, elecciones

"Debemos dar al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino", declara Lavrov

07:25 GMT 30.12.2025
© Sputnik / Servicio de prensa del Senado ruso / Acceder al contenido multimediaEl canciller ruso, Serguéi Lavrov
El canciller ruso, Serguéi Lavrov - Sputnik Mundo, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Servicio de prensa del Senado ruso
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En una entrevista con Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, presentó la postura de Moscú ante la perspectiva de celebrar elecciones en Ucrania y evaluó hasta qué punto Moscú y Washington han mejorado sus relaciones en el transcurso del último año.
"Durante su llamada telefónica del 12 de febrero —su primer contacto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca—, los presidentes de Rusia y EEUU coincidieron en la necesidad de dejar atrás rápidamente el 'legado tóxico' de la Administración Biden para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses. Este trabajo comenzó de inmediato. Desde entonces, los contactos se han estabilizado", enfatizó.
Subrayó que, sin embargo, el proceso "no es fácil" y que el número de obstáculos sigue siendo alto. Una de las líneas de trabajo que se está realizando ahora para la normalización de las relaciones son asuntos como la reanudación de los vuelos directos y la devolución de los bienes diplomáticos rusos confiscados, destacó el alto diplomático.
En lo referente al conflicto ucraniano, Lavrov reiteró la postura de Moscú, que sigue abierta y de hecho busca ante todo una vía política y diplomática a su solución.
"La parte rusa ha reiterado su firme compromiso, ante todo, con la vía política y diplomática para resolver la crisis en Ucrania. La Administración estadounidense está llevando a cabo una mediación activa y eficaz en este sentido", destacó.
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, asiste a las conversaciones ampliadas ruso-uzbekas en la residencia estatal de Kuksaroy - Sputnik Mundo, 1920, 29.12.2025
Internacional
Rusia reconsiderará su posición negociadora a la luz del intento de Kiev de atacar la residencia presidencial, informa Lavrov
ayer, 15:17 GMT
Declaró que la posición fundamental de Rusia permanece inalterada. La iniciativa estratégica está completamente en manos del Ejército ruso, y Occidente lo comprende. En este contexto, recordó las palabras de Vladímir Putin, quien dejó claro que todos los objetivos de la operación militar especial serán logrados, y aunque se prefiere una opción político-diplomática, el gigante euroasiático también está dispuesto a lograrlos por medios militares.
Enfatizó que se debe otorgar a las autoridades de Kiev el mandato para concluir acuerdos de paz. Esto solo se puede lograr mediante elecciones y una campaña electoral transparente y justa, pues el poder presidencial de Volodímir Zelenski expiró en mayo de 2024 y, acorde a la ley de Ucrania, se debe elegir a un nuevo presidente.
"Debemos dar finalmente al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino, incluida la gran mayoría de sus representantes que viven en Rusia. Al mismo tiempo, la organización de una votación no debe utilizarse como pretexto para un cese temporal de las hostilidades con el fin de rearmar a las Fuerzas Armadas de Ucrania", enfatizó.
Con ello, las elecciones no son la meta en sí misma, y lo que se busca ante todo son soluciones que garanticen la erradicación de las causas originales del conflicto.
Concluyó que deben restablecerse las bases sobre las que Rusia y otros miembros de la comunidad internacional reconocieron la condición de Estado de Ucrania. Es esencial garantizar el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, su desmilitarización y desnazificación, y poner fin a la expansión militar de la OTAN en territorio ucraniano.
Así mismo, se deben establecer las garantías de los derechos y libertades de la población rusa y rusoparlante. También se debe cesar la persecución de la Iglesia Ortodoxa Canónica.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала