"Debemos dar al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino", declara Lavrov
En una entrevista con Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, presentó la postura de Moscú ante la perspectiva de celebrar... 30.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-30T07:25+0000
2025-12-30T07:25+0000
2025-12-30T07:25+0000
internacional
serguéi lavrov
ucrania
rusia
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169273100_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_ff1b764ecffa8dc62035982843410805.jpg
ucrania
En una entrevista con Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, presentó la postura de Moscú ante la perspectiva de celebrar elecciones en Ucrania y evaluó hasta qué punto Moscú y Washington han mejorado sus relaciones en el transcurso del último año.
"Durante su llamada telefónica
del 12 de febrero —su primer contacto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca—, los presidentes de Rusia y EEUU coincidieron en la necesidad de dejar atrás rápidamente el 'legado tóxico' de la Administración Biden para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses. Este trabajo comenzó de inmediato. Desde entonces, los contactos se han estabilizado", enfatizó.
Subrayó que, sin embargo, el proceso "no es fácil" y que el número de obstáculos sigue siendo alto. Una de las líneas de trabajo que se está realizando ahora para la normalización de las relaciones son asuntos como la reanudación de los vuelos directos y la devolución de los bienes diplomáticos rusos confiscados, destacó el alto diplomático.
En lo referente al conflicto ucraniano, Lavrov reiteró la postura de Moscú, que sigue abierta y de hecho busca ante todo una vía política y diplomática a su solución.
"La parte rusa ha reiterado su firme compromiso, ante todo, con la vía política y diplomática para resolver la crisis en Ucrania. La Administración estadounidense está llevando a cabo una mediación activa y eficaz en este sentido", destacó.
Declaró que la posición fundamental de Rusia permanece inalterada. La iniciativa estratégica está completamente en manos del Ejército ruso, y Occidente lo comprende. En este contexto, recordó las palabras de Vladímir Putin, quien dejó claro que todos los objetivos de la operación militar especial serán logrados, y aunque se prefiere una opción político-diplomática, el gigante euroasiático también está dispuesto a lograrlos por medios militares.
Enfatizó que se debe otorgar a las autoridades de Kiev el mandato para concluir acuerdos de paz. Esto solo se puede lograr mediante elecciones y una campaña electoral transparente y justa, pues el poder presidencial de Volodímir Zelenski expiró en mayo de 2024 y, acorde a la ley de Ucrania, se debe elegir a un nuevo presidente.
"Debemos dar finalmente al pueblo ucraniano la oportunidad de determinar su propio destino, incluida la gran mayoría de sus representantes que viven en Rusia. Al mismo tiempo, la organización de una votación no debe utilizarse como pretexto para un cese temporal de las hostilidades con el fin de rearmar a las Fuerzas Armadas de Ucrania", enfatizó.
Con ello, las elecciones no son la meta en sí misma, y lo que se busca ante todo son soluciones que garanticen la erradicación de las causas originales del conflicto.
Concluyó que deben restablecerse las bases sobre las que Rusia y otros miembros de la comunidad internacional reconocieron la condición de Estado de Ucrania. Es esencial garantizar el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, su desmilitarización y desnazificación, y poner fin a la expansión militar de la OTAN en territorio ucraniano.
Así mismo, se deben establecer las garantías de los derechos y libertades de la población rusa y rusoparlante. También se debe cesar la persecución de la Iglesia Ortodoxa Canónica.
