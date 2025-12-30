https://noticiaslatam.lat/20251230/brics-2025-unidos-frente-a-los-vientos-de-presion-del-bloque-occidental-1169927633.html
BRICS 2025: unidos frente a los vientos de presión del bloque occidental
El año 2025 consolidó a los BRICS como uno de los principales polos de poder alternativo, con el grupo ampliado, convirtiéndose en una voz unificada por la...
A medida que persisten las tensiones con Occidente, los BRICS están construyendo nuevas instituciones, creando sus propios mecanismos financieros e intensificando el uso de las monedas nacionales.¿Cómo está configurando el ampliado grupo de los BRICS la nueva arquitectura global? Observa el video de Sputnik y descubre los detalles de esta transformación.
BRICS 2025: unidos frente a los vientos de presión del bloque occidental
19:30 GMT 30.12.2025 (actualizado: 19:31 GMT 30.12.2025)
El año 2025 consolidó a los BRICS como uno de los principales polos de poder alternativo, con el grupo ampliado, convirtiéndose en una voz unificada por la autonomía política, la cooperación económica y la soberanía financiera.
A medida que persisten las tensiones con Occidente, los BRICS están construyendo nuevas instituciones, creando sus propios mecanismos financieros e intensificando el uso de las monedas nacionales.
¿Cómo está configurando el ampliado grupo de los BRICS la nueva arquitectura global?
Observa el video de Sputnik y descubre los detalles de esta transformación.
