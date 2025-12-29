https://noticiaslatam.lat/20251229/palestina-2025-desplazamiento-hambre-asedio-y-alto-el-fuego-en-gaza-1169862150.html

Palestina 2025: desplazamiento, hambre, asedio y alto el fuego en Gaza

Palestina 2025: desplazamiento, hambre, asedio y alto el fuego en Gaza

El año 2025 fue el segundo año del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Oriente Medio.

Sputnik recuerda y resume los principales momentos decisivos del sangriento conflicto en el enclave palestino que han tenido lugar en los últimos 365 días.Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados.La ofensiva militar israelí ha dejado, hasta el momento, más de 71.200 palestinos muertos y más de 171.150 heridos, según el último reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA).Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.

