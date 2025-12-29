Gobierno de México rescata a más de 2.000 especies del tráfico ilegal de animales durante 2025

De acuerdo con una investigación del diario local El Universal, que retomó datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al menos 2.986 ejemplares fueron rescatados a lo largo de este año.Entre las especies que fueron incautadas están águilas, ajolotes, leones, canguros, pericos, ranas, serpientes, tigres y tortugas. "Las entidades donde ocurrieron estos rescates fueron Aguascalientes; Baja California; Chiapas; Chihuahua; Ciudad de México; Durango; Estado de México; Hidalgo; Jalisco; Nuevo León; Querétaro; San Luis Potosí; Sinaloa; Tabasco, Tlaxcala y Veracruz", refirió la publicación. De acuerdo con el rotativo nacional, las especies pertenecientes a la fauna silvestre, fueron halladas en cautiverio, malas condiciones de salud y, en algunos casos, ya muertas.Debido a la temporada navideña, donde algunos animales son regalados a las familias, las autoridades mexicanas pidieron a la población no capturar, comprar o tener especies silvestres en casa.Otro de los datos relevantes mostrados por el medio mexicano es que, a lo largo de siete años, se ha incrementado el tráfico de felinos."De 2018 a la fecha, la Profepa ha asegurado a 123 felinos, tales como jaguares, leones y tigres, que estaban en posesión del crimen organizado, producto de decomisos hechos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones de seguridad estatales. En 2018 se registró un aseguramiento, a la par de que, en 2025, aumentó a 37, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública", expuso.
Las autoridades mexicanas han desplegado diversas estrategias para proteger a los animales, especialmente aquellos que, por el tráfico ilegal, están en peligro de extinción.
De acuerdo con una investigación del diario local El Universal, que retomó datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al menos 2.986 ejemplares fueron rescatados a lo largo de este año.
Entre las especies que fueron incautadas están águilas, ajolotes, leones, canguros, pericos, ranas, serpientes, tigres y tortugas.
"Las entidades donde ocurrieron estos rescates fueron Aguascalientes; Baja California; Chiapas; Chihuahua; Ciudad de México; Durango; Estado de México; Hidalgo; Jalisco; Nuevo León; Querétaro; San Luis Potosí; Sinaloa; Tabasco, Tlaxcala y Veracruz", refirió la publicación.
De acuerdo con el rotativo nacional, las especies pertenecientes a la fauna silvestre, fueron halladas en cautiverio, malas condiciones de salud y, en algunos casos, ya muertas.
Debido a la temporada navideña, donde algunos animales son regalados a las familias, las autoridades mexicanas pidieron a la población no capturar, comprar o tener especies silvestres en casa.
Otro de los datos relevantes mostrados por el medio mexicano es que, a lo largo de siete años, se ha incrementado el tráfico de felinos.
"De 2018 a la fecha, la Profepa ha asegurado a 123 felinos, tales como jaguares, leones y tigres, que estaban en posesión del crimen organizado, producto de decomisos hechos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones de seguridad estatales. En 2018 se registró un aseguramiento, a la par de que, en 2025, aumentó a 37, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública", expuso.
