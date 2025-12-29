https://noticiaslatam.lat/20251229/ecuador-y-rusia-lanzan-su-tercer-nanosatelite-en-un-nuevo-avance-de-la-cooperacion-espacial-1169887911.html

Ecuador y Rusia lanzan su tercer nanosatélite en un nuevo avance de la cooperación espacial

Ecuador y Rusia lanzan su tercer nanosatélite en un nuevo avance de la cooperación espacial

29.12.2025

A pesar de su tamaño moderado —la longitud del dispositivo es de 30 centímetros— el 'UTE-GALÁPAGOS' cuenta con una impresionante funcionalidad científica y aplicada: en particular, permite monitorear la radiación en el espacio, así como enviar imágenes de la superficie terrestre. El satélite fue ensamblado de componentes rusos por científicos y estudiantes de las dos universidades. Asimismo, la parte ecuatoriana participó en su configuración, manifestó a Sputnik el director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la UESOR, Nikolái Frolov.De hecho, la cooperación entre la UESOR y la UTE —que cumplió 20 años este 2025— pretende formar personal nacional ecuatoriano capacitado en tecnologías espaciales, "incluido el procesamiento de datos satelitales, la operación del satélite y la aplicación de estos resultados a la economía de su país", subrayó Frolov.Por su parte, el rector de la UESOR, Serguéi Yemeliánov, se refirió al lanzamiento como "una contribución real al fortalecimiento de la cooperación ruso-latinoamericana y un paso importante en el desarrollo de iniciativas de investigación y educación espacial". Cabe señalar que el primer nanosatélite realizado entre la UESOR y la UTE fue lanzado en 2017. Su misión es recolectar información de la atmósfera terrestre y transmitirla hacia nuestro planeta. El segundo —para medir el campo magnético de la Tierra, entre otras tareas— fue enviado al espacio en 2019.

