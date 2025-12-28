Solsticio en Stonehenge, el 'baño de hielo' y el accidente de un avión mexicano, en las fotos de la semana
Montañistas vestidos de Papá Noel posan durante un evento para rezar por ascensos seguros en el año nuevo 2026, en un monte del parque nacional Bukhansan, en Seúl, Corea del Sur.
Montañistas vestidos de Papá Noel posan durante un evento para rezar por ascensos seguros en el año nuevo 2026, en un monte del parque nacional Bukhansan, en Seúl, Corea del Sur.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, levanta un obsequio que recibió durante un acto navideño con las familias de los recolectores de residuos reciclables en Sao Paulo.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, levanta un obsequio que recibió durante un acto navideño con las familias de los recolectores de residuos reciclables en Sao Paulo.
Kefan Wang, un chamán de China, y Abbie Coombs, de Londres, bailan mientras la gente celebra el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge, el célebre monumento prehistórico situado en la llanura de Salisbury, en el Reino Unido.
Kefan Wang, un chamán de China, y Abbie Coombs, de Londres, bailan mientras la gente celebra el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge, el célebre monumento prehistórico situado en la llanura de Salisbury, en el Reino Unido.
La escena en la villa de Whitchurch en Shropshire, Reino Unido, donde los servicios de emergencia declararon un incidente grave, tras recibir informes sobre un socavón que provocó la salida de grandes volúmenes de agua hacia tierra.
Diez personas fueron puestas a salvo, después de que un hundimiento, de unos 50 metros de longitud, rompiera un canal en Shropshire, dejando varias embarcaciones varadas.
La escena en la villa de Whitchurch en Shropshire, Reino Unido, donde los servicios de emergencia declararon un incidente grave, tras recibir informes sobre un socavón que provocó la salida de grandes volúmenes de agua hacia tierra.
Diez personas fueron puestas a salvo, después de que un hundimiento, de unos 50 metros de longitud, rompiera un canal en Shropshire, dejando varias embarcaciones varadas.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, el mandatario de Kirguistán, Sadir Zhapárov, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el dirigente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, durante una visita guiada al Museo Estatal del Hermitage en el marco de la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, el mandatario de Kirguistán, Sadir Zhapárov, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el dirigente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, durante una visita guiada al Museo Estatal del Hermitage en el marco de la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo.
Turistas vestidos con ropa profesional resistente al frío flotan entre los bloques de hielo, en un tramo del río Jirbugan, viviendo la experiencia del llamado baño de hielo a −40 °C, en la ciudad de Ergun, Hulunbuir, en la región autónoma de Mongolia Interior, China.
Turistas vestidos con ropa profesional resistente al frío flotan entre los bloques de hielo, en un tramo del río Jirbugan, viviendo la experiencia del llamado baño de hielo a −40 °C, en la ciudad de Ergun, Hulunbuir, en la región autónoma de Mongolia Interior, China.
Patinadoras artísticas durante la inauguración de la pista de hielo en la zona peatonal del distrito la City de Moscú, en la capital rusa.
Patinadoras artísticas durante la inauguración de la pista de hielo en la zona peatonal del distrito la City de Moscú, en la capital rusa.
La Policía de Nepal detiene a un manifestante de la generación Z durante una protesta antigubernamental en la capital, Katmandú.
Los participantes corearon consignas exigiendo la dimisión de la primera ministra Sushila Karki y la formación de un Gobierno de consenso, acusando a la Administración interina de no comprender la esencia del movimiento de la generación Z, ni el sentir de la juventud.
La Policía de Nepal detiene a un manifestante de la generación Z durante una protesta antigubernamental en la capital, Katmandú.
Los participantes corearon consignas exigiendo la dimisión de la primera ministra Sushila Karki y la formación de un Gobierno de consenso, acusando a la Administración interina de no comprender la esencia del movimiento de la generación Z, ni el sentir de la juventud.
Un grupo de personas participa en la 116.ª edición de la Copa Nadal, celebrada en el Moll de Drassanes el 25 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña, España.
La Copa Nadal, organizada por el Club Natació Barcelona desde 1908, es la travesía a nado más antigua de España, que se celebra cada 25 de diciembre en el puerto de Barcelona. Cientos de participantes recorren a nado 200 metros frente al Moll de la Fusta, en un evento emblemático del calendario navideño de la ciudad.
Un grupo de personas participa en la 116.ª edición de la Copa Nadal, celebrada en el Moll de Drassanes el 25 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña, España.
La Copa Nadal, organizada por el Club Natació Barcelona desde 1908, es la travesía a nado más antigua de España, que se celebra cada 25 de diciembre en el puerto de Barcelona. Cientos de participantes recorren a nado 200 metros frente al Moll de la Fusta, en un evento emblemático del calendario navideño de la ciudad.
Participantes del baile anual de San Nicolás, celebrado con motivo del Día de San Nicolás en el Palacio de Livadia, en Yalta, península de Crimea.
Más de 100 parejas tomaron parte en este evento solemne.
Participantes del baile anual de San Nicolás, celebrado con motivo del Día de San Nicolás en el Palacio de Livadia, en Yalta, península de Crimea.
Más de 100 parejas tomaron parte en este evento solemne.
El 22 de diciembre, un avión de la Armada de México se estrelló en la ciudad estadounidense de Galveston, mientras transportaba a un menor de edad con quemaduras, en apoyo de la fundación Michou y Mau.
De los ocho pasajeros a bordo, solo dos sobrevivieron. Su estado es estable, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas.
En la foto: las autoridades y voluntarios responden al accidente de un avión de la Armada mexicana cerca de Galveston, Texas.
El 22 de diciembre, un avión de la Armada de México se estrelló en la ciudad estadounidense de Galveston, mientras transportaba a un menor de edad con quemaduras, en apoyo de la fundación Michou y Mau.
De los ocho pasajeros a bordo, solo dos sobrevivieron. Su estado es estable, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas.
En la foto: las autoridades y voluntarios responden al accidente de un avión de la Armada mexicana cerca de Galveston, Texas.
Trabajadores venden cortes de carne durante la subasta anual de Navidad en el Mercado de Smithfield el 24 de diciembre de 2025 en Londres, Reino Unido.
Durante más de un siglo, el histórico Mercado de Smithfield celebra tradicionalmente esta venta de carne en Nochebuena, donde los comerciantes liquidan sus excedentes.
En 2024 se anunció que Smithfield, el mayor mercado de carne del Reino Unido, cerraría de forma permanente para 2028, junto con el mercado de pescado Billingsgate, después de que la Corporación de la Ciudad de Londres votara en contra de los planes de reubicación de los mercados. Este cierre pondrá fin a más de 800 años de comercio en el lugar.
Trabajadores venden cortes de carne durante la subasta anual de Navidad en el Mercado de Smithfield el 24 de diciembre de 2025 en Londres, Reino Unido.
Durante más de un siglo, el histórico Mercado de Smithfield celebra tradicionalmente esta venta de carne en Nochebuena, donde los comerciantes liquidan sus excedentes.
En 2024 se anunció que Smithfield, el mayor mercado de carne del Reino Unido, cerraría de forma permanente para 2028, junto con el mercado de pescado Billingsgate, después de que la Corporación de la Ciudad de Londres votara en contra de los planes de reubicación de los mercados. Este cierre pondrá fin a más de 800 años de comercio en el lugar.
La yegua líder, Rose, camina entre los sobrevivientes del incendio durante el retiro de un día Horses and Healing: Finding Strength After the Fires (Caballos y curación: encontrar fuerzas tras los incendios) en un rancho equino curativo, en Agoura Hills, California.
Este evento especial navideño en las montañas de Santa Mónica ofreció prácticas somáticas asistidas por caballos, para apoyar la recuperación de la comunidad de sobrevivientes de los incendios de Eaton y Palisades, con un pequeño grupo de caballos rescatados.
La propietaria del rancho sin fines de lucro, Kiki Ebsen, ha estado organizando este evento de manera semi-regular y gratuita, principalmente para los sobrevivientes que perdieron sus hogares en los incendios de enero.
La yegua líder, Rose, camina entre los sobrevivientes del incendio durante el retiro de un día Horses and Healing: Finding Strength After the Fires (Caballos y curación: encontrar fuerzas tras los incendios) en un rancho equino curativo, en Agoura Hills, California.
Este evento especial navideño en las montañas de Santa Mónica ofreció prácticas somáticas asistidas por caballos, para apoyar la recuperación de la comunidad de sobrevivientes de los incendios de Eaton y Palisades, con un pequeño grupo de caballos rescatados.
La propietaria del rancho sin fines de lucro, Kiki Ebsen, ha estado organizando este evento de manera semi-regular y gratuita, principalmente para los sobrevivientes que perdieron sus hogares en los incendios de enero.
Voluntarios de seguridad del pueblo patrullan mientras el Ejército de Tailandia dispara artillería hacia Camboya, en la provincia tailandesa de Surin.
Voluntarios de seguridad del pueblo patrullan mientras el Ejército de Tailandia dispara artillería hacia Camboya, en la provincia tailandesa de Surin.
Modelos presentan las creaciones del diseñador Raja Salahuddin durante el desfile de moda Bridal Couture Week (Semana de la costura para las novias) en la ciudad de Lahore, Pakistán.
Modelos presentan las creaciones del diseñador Raja Salahuddin durante el desfile de moda Bridal Couture Week (Semana de la costura para las novias) en la ciudad de Lahore, Pakistán.
Vista aérea del río Hun, cubierto de una delgada capa de hielo tras la nevada invernal, en Shenyang, provincia de Liaoning, China.
Vista aérea del río Hun, cubierto de una delgada capa de hielo tras la nevada invernal, en Shenyang, provincia de Liaoning, China.
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.