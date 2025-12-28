Mundo
Solsticio en Stonehenge, el 'baño de hielo' y el accidente de un avión mexicano, en las fotos de la semana
Solsticio en Stonehenge, el 'baño de hielo' y el accidente de un avión mexicano, en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El accidente de una aeronave de... 28.12.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más impactantes tomadas por los corresponsales internacionales.
Solsticio en Stonehenge, el 'baño de hielo' y el accidente de un avión mexicano, en las fotos de la semana

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El accidente de una aeronave de la Armada de México en EEUU, celebración del día más corto del año en Stonehenge y baños en agua helada, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más impactantes tomadas por los corresponsales internacionales.
Montañistas vestidos de Papá Noel posan durante un evento para rezar por ascensos seguros en el año nuevo 2026, en un monte del parque nacional Bukhansan, en Seúl, Corea del Sur.

Montañistas vestidos de Papá Noel posan durante un evento para rezar por ascensos seguros en el año nuevo 2026, en un monte del parque nacional Bukhansan, en Seúl, Corea del Sur. - Sputnik Mundo
1/16
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, levanta un obsequio que recibió durante un acto navideño con las familias de los recolectores de residuos reciclables en Sao Paulo.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, levanta un obsequio que recibió durante un acto navideño con las familias de los recolectores de residuos reciclables en Sao Paulo. - Sputnik Mundo
2/16
Kefan Wang, un chamán de China, y Abbie Coombs, de Londres, bailan mientras la gente celebra el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge, el célebre monumento prehistórico situado en la llanura de Salisbury, en el Reino Unido.

Kefan Wang, un chamán de China, y Abbie Coombs, de Londres, bailan mientras la gente celebra el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge, el célebre monumento prehistórico situado en la llanura de Salisbury, en el Reino Unido. - Sputnik Mundo
3/16
La escena en la villa de Whitchurch en Shropshire, Reino Unido, donde los servicios de emergencia declararon un incidente grave, tras recibir informes sobre un socavón que provocó la salida de grandes volúmenes de agua hacia tierra.

Diez personas fueron puestas a salvo, después de que un hundimiento, de unos 50 metros de longitud, rompiera un canal en Shropshire, dejando varias embarcaciones varadas.

La escena en la villa de Whitchurch en Shropshire, Reino Unido, donde los servicios de emergencia declararon un incidente grave, tras recibir informes sobre un socavón que provocó la salida de grandes volúmenes de agua hacia tierra.Diez personas fueron puestas a salvo, después de que un hundimiento, de unos 50 metros de longitud, rompiera un canal en Shropshire, dejando varias embarcaciones varadas. - Sputnik Mundo
4/16
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, el mandatario de Kirguistán, Sadir Zhapárov, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el dirigente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, durante una visita guiada al Museo Estatal del Hermitage en el marco de la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, el mandatario de Kirguistán, Sadir Zhapárov, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el dirigente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, durante una visita guiada al Museo Estatal del Hermitage en el marco de la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo. - Sputnik Mundo
5/16
Turistas vestidos con ropa profesional resistente al frío flotan entre los bloques de hielo, en un tramo del río Jirbugan, viviendo la experiencia del llamado baño de hielo a −40 °C, en la ciudad de Ergun, Hulunbuir, en la región autónoma de Mongolia Interior, China.

Turistas vestidos con ropa profesional resistente al frío flotan entre los bloques de hielo, en un tramo del río Jirbugan, viviendo la experiencia del llamado baño de hielo a −40 °C, en la ciudad de Ergun, Hulunbuir, en la región autónoma de Mongolia Interior, China. - Sputnik Mundo
6/16
Patinadoras artísticas durante la inauguración de la pista de hielo en la zona peatonal del distrito la City de Moscú, en la capital rusa.

Patinadoras artísticas durante la inauguración de la pista de hielo en la zona peatonal del distrito la City de Moscú, en la capital rusa. - Sputnik Mundo
7/16
La Policía de Nepal detiene a un manifestante de la generación Z durante una protesta antigubernamental en la capital, Katmandú.

Los participantes corearon consignas exigiendo la dimisión de la primera ministra Sushila Karki y la formación de un Gobierno de consenso, acusando a la Administración interina de no comprender la esencia del movimiento de la generación Z, ni el sentir de la juventud.

La Policía de Nepal detiene a un manifestante de la generación Z durante una protesta antigubernamental en la capital, Katmandú. Los participantes corearon consignas exigiendo la dimisión de la primera ministra Sushila Karki y la formación de un Gobierno de consenso, acusando a la Administración interina de no comprender la esencia del movimiento de la generación Z, ni el sentir de la juventud. - Sputnik Mundo
8/16
Un grupo de personas participa en la 116.ª edición de la Copa Nadal, celebrada en el Moll de Drassanes el 25 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña, España.

La Copa Nadal, organizada por el Club Natació Barcelona desde 1908, es la travesía a nado más antigua de España, que se celebra cada 25 de diciembre en el puerto de Barcelona. Cientos de participantes recorren a nado 200 metros frente al Moll de la Fusta, en un evento emblemático del calendario navideño de la ciudad.

Un grupo de personas participa en la 116.ª edición de la Copa Nadal, celebrada en el Moll de Drassanes el 25 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña, España. La Copa Nadal, organizada por el Club Natació Barcelona desde 1908, es la travesía a nado más antigua de España, que se celebra cada 25 de diciembre en el puerto de Barcelona. Cientos de participantes recorren a nado 200 metros frente al Moll de la Fusta, en un evento emblemático del calendario navideño de la ciudad. - Sputnik Mundo
9/16
Participantes del baile anual de San Nicolás, celebrado con motivo del Día de San Nicolás en el Palacio de Livadia, en Yalta, península de Crimea.

Más de 100 parejas tomaron parte en este evento solemne.

Participantes del baile anual de San Nicolás, celebrado con motivo del Día de San Nicolás en el Palacio de Livadia, en Yalta, península de Crimea.Más de 100 parejas tomaron parte en este evento solemne. - Sputnik Mundo
10/16
El 22 de diciembre, un avión de la Armada de México se estrelló en la ciudad estadounidense de Galveston, mientras transportaba a un menor de edad con quemaduras, en apoyo de la fundación Michou y Mau.

De los ocho pasajeros a bordo, solo dos sobrevivieron. Su estado es estable, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas.

En la foto: las autoridades y voluntarios responden al accidente de un avión de la Armada mexicana cerca de Galveston, Texas.

El 22 de diciembre, un avión de la Armada de México se estrelló en la ciudad estadounidense de Galveston, mientras transportaba a un menor de edad con quemaduras, en apoyo de la fundación Michou y Mau. De los ocho pasajeros a bordo, solo dos sobrevivieron. Su estado es estable, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas.En la foto: las autoridades y voluntarios responden al accidente de un avión de la Armada mexicana cerca de Galveston, Texas. - Sputnik Mundo
11/16
Trabajadores venden cortes de carne durante la subasta anual de Navidad en el Mercado de Smithfield el 24 de diciembre de 2025 en Londres, Reino Unido.

Durante más de un siglo, el histórico Mercado de Smithfield celebra tradicionalmente esta venta de carne en Nochebuena, donde los comerciantes liquidan sus excedentes.

En 2024 se anunció que Smithfield, el mayor mercado de carne del Reino Unido, cerraría de forma permanente para 2028, junto con el mercado de pescado Billingsgate, después de que la Corporación de la Ciudad de Londres votara en contra de los planes de reubicación de los mercados. Este cierre pondrá fin a más de 800 años de comercio en el lugar.

Trabajadores venden cortes de carne durante la subasta anual de Navidad en el Mercado de Smithfield el 24 de diciembre de 2025 en Londres, Reino Unido. Durante más de un siglo, el histórico Mercado de Smithfield celebra tradicionalmente esta venta de carne en Nochebuena, donde los comerciantes liquidan sus excedentes. En 2024 se anunció que Smithfield, el mayor mercado de carne del Reino Unido, cerraría de forma permanente para 2028, junto con el mercado de pescado Billingsgate, después de que la Corporación de la Ciudad de Londres votara en contra de los planes de reubicación de los mercados. Este cierre pondrá fin a más de 800 años de comercio en el lugar. - Sputnik Mundo
12/16
La yegua líder, Rose, camina entre los sobrevivientes del incendio durante el retiro de un día Horses and Healing: Finding Strength After the Fires (Caballos y curación: encontrar fuerzas tras los incendios) en un rancho equino curativo, en Agoura Hills, California.

Este evento especial navideño en las montañas de Santa Mónica ofreció prácticas somáticas asistidas por caballos, para apoyar la recuperación de la comunidad de sobrevivientes de los incendios de Eaton y Palisades, con un pequeño grupo de caballos rescatados.

La propietaria del rancho sin fines de lucro, Kiki Ebsen, ha estado organizando este evento de manera semi-regular y gratuita, principalmente para los sobrevivientes que perdieron sus hogares en los incendios de enero.

La yegua líder, Rose, camina entre los sobrevivientes del incendio durante el retiro de un día Horses and Healing: Finding Strength After the Fires (Caballos y curación: encontrar fuerzas tras los incendios) en un rancho equino curativo, en Agoura Hills, California.Este evento especial navideño en las montañas de Santa Mónica ofreció prácticas somáticas asistidas por caballos, para apoyar la recuperación de la comunidad de sobrevivientes de los incendios de Eaton y Palisades, con un pequeño grupo de caballos rescatados.La propietaria del rancho sin fines de lucro, Kiki Ebsen, ha estado organizando este evento de manera semi-regular y gratuita, principalmente para los sobrevivientes que perdieron sus hogares en los incendios de enero. - Sputnik Mundo
13/16
Voluntarios de seguridad del pueblo patrullan mientras el Ejército de Tailandia dispara artillería hacia Camboya, en la provincia tailandesa de Surin.

Voluntarios de seguridad del pueblo patrullan mientras el Ejército de Tailandia dispara artillería hacia Camboya, en la provincia tailandesa de Surin. - Sputnik Mundo
14/16
Modelos presentan las creaciones del diseñador Raja Salahuddin durante el desfile de moda Bridal Couture Week (Semana de la costura para las novias) en la ciudad de Lahore, Pakistán.

Modelos presentan las creaciones del diseñador Raja Salahuddin durante el desfile de moda Bridal Couture Week (Semana de la costura para las novias) en la ciudad de Lahore, Pakistán. - Sputnik Mundo
15/16
Vista aérea del río Hun, cubierto de una delgada capa de hielo tras la nevada invernal, en Shenyang, provincia de Liaoning, China.

Vista aérea del río Hun, cubierto de una delgada capa de hielo tras la nevada invernal, en Shenyang, provincia de Liaoning, China. - Sputnik Mundo
16/16
