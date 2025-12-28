Mundo
Internacional
2025 desde la perspectiva de la IA: un año verdaderamente épico
2025 desde la perspectiva de la IA: un año verdaderamente épico
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca como 47.º presidente de EEUU y récords históricos, como el del jugador ruso de hockey Ovechkin rompiendo la marca de...
Una mirada renovada a los eventos que definieron la agenda global, narrada por la inteligencia artificial, en esta edición especial de Sputnik.
Noticias
2025 desde la perspectiva de la IA: un año verdaderamente épico
política, inteligencia artificial, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
política, inteligencia artificial, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, 🟠 video, видео

2025 desde la perspectiva de la IA: un año verdaderamente épico

28.12.2025
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca como 47.º presidente de EEUU y récords históricos, como el del jugador ruso de hockey Ovechkin rompiendo la marca de Gretzky con 895 goles, hasta las cumbres históricas que reunieron a Putin, Trump y Xi, o las pruebas rusas de misiles y torpedos nucleares de nueva generación…2025 dejó huella en todo.
Una mirada renovada a los eventos que definieron la agenda global, narrada por la inteligencia artificial, en esta edición especial de Sputnik.
