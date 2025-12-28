https://noticiaslatam.lat/20251228/2025-desde-la-perspectiva-de-la-ia-un-ano-verdaderamente-epico-1169867084.html
2025 desde la perspectiva de la IA: un año verdaderamente épico
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca como 47.º presidente de EEUU y récords históricos, como el del jugador ruso de hockey Ovechkin rompiendo la marca de... 28.12.2025, Sputnik Mundo
internacional
política
inteligencia artificial
📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
🟠 video
Una mirada renovada a los eventos que definieron la agenda global, narrada por la inteligencia artificial, en esta edición especial de Sputnik.
política, inteligencia artificial, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, 🟠 video, видео
política, inteligencia artificial, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, 🟠 video, видео
2025 desde la perspectiva de la IA: un año verdaderamente épico
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca como 47.º presidente de EEUU y récords históricos, como el del jugador ruso de hockey Ovechkin rompiendo la marca de Gretzky con 895 goles, hasta las cumbres históricas que reunieron a Putin, Trump y Xi, o las pruebas rusas de misiles y torpedos nucleares de nueva generación…2025 dejó huella en todo.
