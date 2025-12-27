https://noticiaslatam.lat/20251227/papa-noel-los-conoce-a-cada-uno-que-sorpresas-guarda-bajo-el-arbol-para-lideres-politicos-en-2025-1169782241.html
Papá Noel los conoce a cada uno: ¿qué sorpresas guarda bajo el árbol para líderes políticos en 2025?
Papá Noel los conoce a cada uno: ¿qué sorpresas guarda bajo el árbol para líderes políticos en 2025?
Sputnik Mundo
Se acerca el fin del año y como en todo buen cuento de invierno, llega un personaje con barba y una bolsa llena de sorpresas. En esta historia, un misterioso... 27.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-27T17:01+0000
2025-12-27T17:01+0000
2025-12-27T17:01+0000
multimedia
🟠 video
papá noel
año nuevo
📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1b/1169837335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e66a3eed0c29a88d78705438140a736d.jpg
Cada líder mundial recibiría algo distinto. Para unos, un recuerdo agradable de viejos encuentros. Para otros, algo que alimente el espíritu o impulse el futuro de su país. Y para algunos… un regalo incómodo, pero inevitable.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1b/1169837335_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_20154c57087d7ca6953a1a2924f14804.jpg
Papá Noel los conoce a cada uno: ¿qué sorpresas guarda bajo el árbol para líderes políticos en 2025?
Sputnik Mundo
Papá Noel los conoce a cada uno: ¿qué sorpresas guarda bajo el árbol para líderes políticos en 2025?
2025-12-27T17:01+0000
true
PT1M26S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🟠 video, papá noel, año nuevo, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, видео
🟠 video, papá noel, año nuevo, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026, видео
Papá Noel los conoce a cada uno: ¿qué sorpresas guarda bajo el árbol para líderes políticos en 2025?
Se acerca el fin del año y como en todo buen cuento de invierno, llega un personaje con barba y una bolsa llena de sorpresas. En esta historia, un misterioso Papá Noel decide regalar a cada uno algo especial, pensado a la medida. No hay juguetes ni dulces: solo símbolos, gestos y recuerdos cargados de significado.
Cada líder mundial recibiría algo distinto. Para unos, un recuerdo agradable de viejos encuentros. Para otros, algo que alimente el espíritu o impulse el futuro de su país. Y para algunos… un regalo incómodo, pero inevitable.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.