EEUU cava su propia tumba al ir por Venezuela
27.12.2025
nicaragua-rusia: línea directa
En particular, lo están viendo perfectamente en Eurasia, donde los abusos de la potencia norteamericana han reactivado los bloques regionales de seguridad y alianzas como la existente entre Rusia y China. En otras palabras, el sueño de dominación global de la Casa Blanca no tendrá cómo hacerse realidad, coinciden Juan Cortez y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también hace un balance de las relaciones entre Managua y Moscú en 2025, resaltando el reconocimiento por Nicaragua de los nuevos territorios rusos, así como la transferencia de tecnologías innovadoras al país centroamericano.
El mundo saca conclusiones de la piratería estadounidense en el Caribe al darse cuenta de que la pretensión de Washington por recuperar la hegemonía unilateral es en serio.
En particular, lo están viendo perfectamente en Eurasia, donde los abusos de la potencia norteamericana han reactivado los bloques regionales de seguridad y alianzas como la existente entre Rusia y China. En otras palabras, el sueño de dominación global de la Casa Blanca no tendrá cómo hacerse realidad, coinciden Juan Cortez y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
El pódcast también hace un balance de las relaciones entre Managua y Moscú en 2025, resaltando el reconocimiento por Nicaragua de los nuevos territorios rusos, así como la transferencia de tecnologías innovadoras al país centroamericano.