Baches provocan gasto millonario en la Ciudad de México, según autoridades

De acuerdo con la investigación, esta problemática costó unos 283.000 dólares erogados por la Secretaría de Administración y Finanzas tan solo entre enero y el 5 de diciembre. El asunto de los baches, como evidencia la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, representa uno de los más apremiantes para la mayor parte de la población de la Ciudad de México, señala el diario. Le siguen Xochimilco, con 79,1%; Cuauhtémoc, con 78,5; Tlalpan, con 78%; Iztapalapa, con 73,4; e Iztacalco, con 76,5%, añade. Con todo, si algún automovilista sufre daño en sus bienes derivado del funcionamiento irregular de la infraestructura pública, lo que incluye los baches, tiene la posibilidad de exigir indemnización al Gobierno de la capital. Para determinar la responsabilidad de las autoridades correspondientes, peritos en materia de tránsito terrestre, valuación mecánica y de bienes muebles realizan un dictamen. Según el artículo, entre agosto de 2023 y julio de 2024, se realizaron 814 intervenciones periciales, de las que se determinó responsabilidad patrimonial en 777. O sea, el Gobierno local fue responsable de pagar por los daños causados a los vehículos.
Entre octubre de 2024 y septiembre de este año, 1.950 automovilistas exigieron una indemnización a las autoridades debido a los daños que el mal estado de la infraestructura vial ocasionó a sus vehículos, informa el diario 'La Jornada' con base en cifras de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
De acuerdo con la investigación, esta problemática costó unos 283.000 dólares erogados por la Secretaría de Administración y Finanzas tan solo entre enero y el 5 de diciembre.
"La Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Tláhuac son las alcaldías donde más del 80% de sus habitantes consideran grave el mal estado de la carpeta asfáltica", se lee en la nota.
Le siguen Xochimilco, con 79,1%; Cuauhtémoc, con 78,5; Tlalpan, con 78%; Iztapalapa, con 73,4; e Iztacalco, con 76,5%, añade.
Con todo, si algún automovilista sufre daño en sus bienes derivado del funcionamiento irregular de la infraestructura pública, lo que incluye los baches, tiene la posibilidad de exigir indemnización al Gobierno de la capital.
Para determinar la responsabilidad de las autoridades correspondientes, peritos en materia de tránsito terrestre, valuación mecánica y de bienes muebles realizan un dictamen.
Según el artículo, entre agosto de 2023 y julio de 2024, se realizaron 814 intervenciones periciales, de las que se determinó responsabilidad patrimonial en 777. O sea, el Gobierno local fue responsable de pagar por los daños causados a los vehículos.
