Rusia libera 9 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana

26.12.2025

2025-12-26T16:14+0000

2025-12-26T16:14+0000

2025-12-26T16:14+0000

Asimismo, del 20 al 26 de diciembre, el Ejército ruso tomó control de Visókoye en la región de Sumi, Vilcha y Prilipka en la región de Járkov, Sviato-Pokróvskoye y Svétloye, en la república popular de Donetsk, además de Andréyevka en la región de Dnepropetrovsk y Zaréchnoye, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.395 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 1.515 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.635 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.770 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 365 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.230 militares.En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares y el complejo energético que garantizaba su funcionamiento. Además, asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y almacenamiento utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas, nacionalistas y mercenarios extranjeros.En los últimos 7 días, las FFAA de Rusia también destruyeron 14 carros de combate, incluidos un Abrams estadounidense y un Leopard alemán, al igual que 86 vehículos blindados.La defensa antiaérea rusa interceptó siete misiles Storm Shadow, ocho proyectiles del sistema Himars, un misil guiado de largo alcance Neptun, 21 bombas guiadas y derribó 1.350 drones.

