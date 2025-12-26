Rusia libera 9 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kosóvtsevo, en la región de Zaporozhie, en el último día, y ocho asentamientos más durante la última semana. En el mismo período, las tropas de Kiev perdieron unos 9.910 soldados, precisaron desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de tropas Este continuaban el avance en la profundidad de la línea defensiva del enemigo y como consecuencia de acciones decisivas liberaron la localidad de Kosóvtsevo en la región de Zaporozhie", señala el informe semanal.
Asimismo, del 20 al 26 de diciembre, el Ejército ruso tomó control de Visókoye en la región de Sumi, Vilcha y Prilipka en la región de Járkov, Sviato-Pokróvskoye y Svétloye, en la república popular de Donetsk, además de Andréyevka en la región de Dnepropetrovsk y Zaréchnoye, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.395 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 1.515 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.635 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.770 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 365 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.230 militares.
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares y el complejo energético que garantizaba su funcionamiento.
Además, asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y almacenamiento utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas, nacionalistas y mercenarios extranjeros.
En los últimos 7 días, las FFAA de Rusia también destruyeron 14 carros de combate, incluidos un Abrams estadounidense y un Leopard alemán, al igual que 86 vehículos blindados.
La defensa antiaérea rusa interceptó siete misiles Storm Shadow, ocho proyectiles del sistema Himars, un misil guiado de largo alcance Neptun, 21 bombas guiadas y derribó 1.350 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 105.217 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.728 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.185 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.080 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.