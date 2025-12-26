https://noticiaslatam.lat/20251226/los-apretones-de-manos-del-ano-descubre-los-encuentros-mas-memorables-de-putin-en-2025-1169741929.html

Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025

Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025

Sputnik Mundo

Por mucho que se proclame en Occidente el supuesto 'aislamiento' de Rusia, la magnitud de las reuniones internacionales del presidente Vladímir Putin en 2025... 26.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-26T14:00+0000

2025-12-26T14:00+0000

2025-12-26T14:00+0000

vladímir putin

política

📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026

multimedia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169783141_1:0:945:531_1920x0_80_0_0_a10b7d70a8b601191df4dc92384d9eb3.png

Mandatarios de las dos Américas, los líderes de los gigantes asiáticos, jefes de Estado de la emergente África, del ambicioso Oriente Medio e incluso algunos dirigentes de Europa se encuentran en esta recopilación del año saliente.Sputnik te presenta los apretones de manos del presidente ruso que, sin duda, dejaron huella en 2025.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025 Sputnik Mundo Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025 2025-12-26T14:00+0000 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, política, видео, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026