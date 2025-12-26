Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20251226/los-apretones-de-manos-del-ano-descubre-los-encuentros-mas-memorables-de-putin-en-2025-1169741929.html
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Sputnik Mundo
Por mucho que se proclame en Occidente el supuesto 'aislamiento' de Rusia, la magnitud de las reuniones internacionales del presidente Vladímir Putin en 2025... 26.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-26T14:00+0000
2025-12-26T14:00+0000
vladímir putin
política
📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
multimedia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169783141_1:0:945:531_1920x0_80_0_0_a10b7d70a8b601191df4dc92384d9eb3.png
Mandatarios de las dos Américas, los líderes de los gigantes asiáticos, jefes de Estado de la emergente África, del ambicioso Oriente Medio e incluso algunos dirigentes de Europa se encuentran en esta recopilación del año saliente.Sputnik te presenta los apretones de manos del presidente ruso que, sin duda, dejaron huella en 2025.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Sputnik Mundo
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
2025-12-26T14:00+0000
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169783141_119:0:827:531_1920x0_80_0_0_a290d10d272e19dd5b09c139e5fd83bb.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, política, видео, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
vladímir putin, política, видео, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026

Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025

14:00 GMT 26.12.2025
Síguenos en
Por mucho que se proclame en Occidente el supuesto 'aislamiento' de Rusia, la magnitud de las reuniones internacionales del presidente Vladímir Putin en 2025 es la refutación más clara de ello.
Mandatarios de las dos Américas, los líderes de los gigantes asiáticos, jefes de Estado de la emergente África, del ambicioso Oriente Medio e incluso algunos dirigentes de Europa se encuentran en esta recopilación del año saliente.
Sputnik te presenta los apretones de manos del presidente ruso que, sin duda, dejaron huella en 2025.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала