https://noticiaslatam.lat/20251226/los-apretones-de-manos-del-ano-descubre-los-encuentros-mas-memorables-de-putin-en-2025-1169741929.html
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Sputnik Mundo
Por mucho que se proclame en Occidente el supuesto 'aislamiento' de Rusia, la magnitud de las reuniones internacionales del presidente Vladímir Putin en 2025... 26.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-26T14:00+0000
2025-12-26T14:00+0000
2025-12-26T14:00+0000
vladímir putin
política
📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
multimedia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169783141_1:0:945:531_1920x0_80_0_0_a10b7d70a8b601191df4dc92384d9eb3.png
Mandatarios de las dos Américas, los líderes de los gigantes asiáticos, jefes de Estado de la emergente África, del ambicioso Oriente Medio e incluso algunos dirigentes de Europa se encuentran en esta recopilación del año saliente.Sputnik te presenta los apretones de manos del presidente ruso que, sin duda, dejaron huella en 2025.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169783141_119:0:827:531_1920x0_80_0_0_a290d10d272e19dd5b09c139e5fd83bb.png
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Sputnik Mundo
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
2025-12-26T14:00+0000
true
PT1M27S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, política, видео, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
vladímir putin, política, видео, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
Los apretones de manos del año: descubre los encuentros más memorables de Putin en 2025
Por mucho que se proclame en Occidente el supuesto 'aislamiento' de Rusia, la magnitud de las reuniones internacionales del presidente Vladímir Putin en 2025 es la refutación más clara de ello.
Mandatarios de las dos Américas, los líderes de los gigantes asiáticos, jefes de Estado de la emergente África, del ambicioso Oriente Medio e incluso algunos dirigentes de Europa se encuentran en esta recopilación del año saliente.
Sputnik te presenta los apretones de manos del presidente ruso que, sin duda, dejaron huella en 2025.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.