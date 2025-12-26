Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20251226/2025-occidente-fracasa-contra-rusia-1169777738.html
2025: Occidente fracasa contra Rusia
2025: Occidente fracasa contra Rusia
Sputnik Mundo
Contrario a la pretensión occidental por derrotar a Rusia militarmente, económicamente y culturalmente, Moscú va ganando en los tres frentes. 26.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-26T19:00+0000
2025-12-26T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169777932_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2232133799d75a38af7ceb06ea4733aa.jpg
Sus tropas avanzan sin parar, su economía crece mientras que un auge sin precedentes del turismo del sur y oriente globales hacia el gigante euroasiático es una contundente muestra de su creciente atractivo, a pesar de las campañas de demonización, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast, que hace un balance de 2025, también denuncia el infierno en una Franja de Gaza convertida en escombros por el Ejército israelí y alerta ante el riesgo de una nueva agresión militar contra Irán.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025: Occidente fracasa contra Rusia
Sputnik Mundo
2025: Occidente fracasa contra Rusia
2025-12-26T19:00+0000
true
PT54M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169777932_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3c3027cd0291dc7dac4d3361e476d156.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

2025: Occidente fracasa contra Rusia

19:00 GMT 26.12.2025
© Sputnik
Síguenos en
Contrario a la pretensión occidental por derrotar a Rusia militarmente, económicamente y culturalmente, Moscú va ganando en los tres frentes.
Sus tropas avanzan sin parar, su economía crece mientras que un auge sin precedentes del turismo del sur y oriente globales hacia el gigante euroasiático es una contundente muestra de su creciente atractivo, a pesar de las campañas de demonización, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
El pódcast, que hace un balance de 2025, también denuncia el infierno en una Franja de Gaza convertida en escombros por el Ejército israelí y alerta ante el riesgo de una nueva agresión militar contra Irán.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала