2025: Occidente fracasa contra Rusia
2025: Occidente fracasa contra Rusia
Sputnik Mundo
Contrario a la pretensión occidental por derrotar a Rusia militarmente, económicamente y culturalmente, Moscú va ganando en los tres frentes. 26.12.2025
Sus tropas avanzan sin parar, su economía crece mientras que un auge sin precedentes del turismo del sur y oriente globales hacia el gigante euroasiático es una contundente muestra de su creciente atractivo, a pesar de las campañas de demonización, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast, que hace un balance de 2025, también denuncia el infierno en una Franja de Gaza convertida en escombros por el Ejército israelí y alerta ante el riesgo de una nueva agresión militar contra Irán.
2025: Occidente fracasa contra Rusia
2025: Occidente fracasa contra Rusia
2025: Occidente fracasa contra Rusia
