https://noticiaslatam.lat/20251225/es-eeuu-quien-le-debe-a-venezuela-1169774842.html

Es EEUU quien le debe a Venezuela

Es EEUU quien le debe a Venezuela

Sputnik Mundo

Durante más de un siglo, las petroleras estadounidenses en Venezuela estaban prácticamente saqueando su crudo, es decir, sin dejar nada a cambio para su... 25.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-25T19:00+0000

2025-12-25T19:00+0000

2025-12-25T19:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169775370_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2a8c54c52b03e35a4999118098ad0f64.png

En otras palabras, Caracas no solo no le debe nada a Washington, sino todo lo contrario, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas del pódcast son el golpe al paradigma neoliberal por parte del Gobierno mexicano, así como la gravitación de América Latina y el Caribe hacia Eurasia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Es EEUU quien le debe a Venezuela Sputnik Mundo Es EEUU quien le debe a Venezuela 2025-12-25T19:00+0000 true PT38M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео