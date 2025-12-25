https://noticiaslatam.lat/20251225/es-eeuu-quien-le-debe-a-venezuela-1169774842.html
Es EEUU quien le debe a Venezuela
25.12.2025
En otras palabras, Caracas no solo no le debe nada a Washington, sino todo lo contrario, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas del pódcast son el golpe al paradigma neoliberal por parte del Gobierno mexicano, así como la gravitación de América Latina y el Caribe hacia Eurasia.
Durante más de un siglo, las petroleras estadounidenses en Venezuela estaban prácticamente saqueando su crudo, es decir, sin dejar nada a cambio para su población, mientras que todos los líderes venezolanos que pretendieron oponerse a este modelo acabaron tumbados.
En otras palabras, Caracas no solo no le debe nada a Washington, sino todo lo contrario, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Los otros temas del pódcast son el golpe al paradigma neoliberal por parte del Gobierno mexicano, así como la gravitación de América Latina y el Caribe hacia Eurasia.