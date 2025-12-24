Proyectan derrama de $6.370 millones por las fiestas decembrinas en la capital de México

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, destacó que estos resultados están impulsados principalmente por un aumento en el consumo interno y una sólida afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros.El análisis de la Canaco señala que los sectores más beneficiados por este dinamismo serán el comercio minorista, los restaurantes y la industria hotelera, representando un repunte significativo en las ventas y un fuerte aumento en los niveles de ocupación en los distintos destinos turísticos que ofrece la Ciudad de México, según el reporte.En cuanto al presupuesto de los capitalinos, la Cámara estima que las familias invertirán, en promedio, 6.207 pesos exclusivamente para la cena de Navidad. Respecto a la compra de regalos, la Canaco calcula que cada persona gastará entre 518 y 1.554 pesos, lo que equivale a un desembolso promedio por familia de aproximadamente 4.144 pesos.Los artículos más demandados durante estas fiestas incluyen dispositivos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos, además de productos como vinos, licores y servicios relacionados con viajes y actividades recreativas, precisó la Cámara empresarial capitalina en el informe.
La previsión fue realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital mexicana, según consignó el diario 'Milenio'. En términos comparativos, los 114.000 millones de pesos (alrededor de 6.369 millones de dólares) vaticinados significarían un crecimiento del 3,56% respecto al mismo periodo del 2024.
🇲🇽 Los mexicanos pagarán más por celebrar Navidad y Año Nuevo, según reporte
Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registran un encarecimiento del 17% en 2025, con un gasto aproximado de 17.100 pesos (950 dólares), advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes… pic.twitter.com/9zlgpfAdGO
El análisis de la Canaco señala que los sectores más beneficiados por este dinamismo serán el comercio minorista, los restaurantes y la industria hotelera, representando un repunte significativo en las ventas y un fuerte aumento en los niveles de ocupación en los distintos destinos turísticos que ofrece la Ciudad de México, según el reporte.
"Las fiestas decembrinas son un motor de confianza, con más de 114.000 millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios", dijo Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial.
En cuanto al presupuesto de los capitalinos, la Cámara estima que las familias invertirán, en promedio, 6.207 pesos exclusivamente para la cena de Navidad.
Respecto a la compra de regalos, la Canaco calcula que cada persona gastará entre 518 y 1.554 pesos, lo que equivale a un desembolso promedio por familia de aproximadamente 4.144 pesos.
Los artículos más demandados durante estas fiestas incluyen dispositivos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos, además de productos como vinos, licores y servicios relacionados con viajes y actividades recreativas, precisó la Cámara empresarial capitalina en el informe.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).