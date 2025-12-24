https://noticiaslatam.lat/20251224/proyectan-derrama-de-6370-millones-por-las-fiestas-decembrinas-en-la-capital-de-mexico-1169696457.html

Proyectan derrama de $6.370 millones por las fiestas decembrinas en la capital de México

24.12.2025

internacional

méxico

navidad

fin de año

derrame

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, destacó que estos resultados están impulsados principalmente por un aumento en el consumo interno y una sólida afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros.El análisis de la Canaco señala que los sectores más beneficiados por este dinamismo serán el comercio minorista, los restaurantes y la industria hotelera, representando un repunte significativo en las ventas y un fuerte aumento en los niveles de ocupación en los distintos destinos turísticos que ofrece la Ciudad de México, según el reporte.En cuanto al presupuesto de los capitalinos, la Cámara estima que las familias invertirán, en promedio, 6.207 pesos exclusivamente para la cena de Navidad. Respecto a la compra de regalos, la Canaco calcula que cada persona gastará entre 518 y 1.554 pesos, lo que equivale a un desembolso promedio por familia de aproximadamente 4.144 pesos.Los artículos más demandados durante estas fiestas incluyen dispositivos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos, además de productos como vinos, licores y servicios relacionados con viajes y actividades recreativas, precisó la Cámara empresarial capitalina en el informe.

méxico

2025

méxico, navidad, fin de año, derrame