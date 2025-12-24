Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251224/proyectan-derrama-de-6370-millones-por-las-fiestas-decembrinas-en-la-capital-de-mexico-1169696457.html
Proyectan derrama de $6.370 millones por las fiestas decembrinas en la capital de México
Proyectan derrama de $6.370 millones por las fiestas decembrinas en la capital de México
Sputnik Mundo
La previsión fue realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital mexicana, según consignó el diario 'Milenio'. En... 24.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-24T06:45+0000
2025-12-24T09:47+0000
internacional
méxico
navidad
fin de año
derrame
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/10/1169469842_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_5b46d16fe0b75a209fa7ee67b842b2eb.jpg
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, destacó que estos resultados están impulsados principalmente por un aumento en el consumo interno y una sólida afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros.El análisis de la Canaco señala que los sectores más beneficiados por este dinamismo serán el comercio minorista, los restaurantes y la industria hotelera, representando un repunte significativo en las ventas y un fuerte aumento en los niveles de ocupación en los distintos destinos turísticos que ofrece la Ciudad de México, según el reporte.En cuanto al presupuesto de los capitalinos, la Cámara estima que las familias invertirán, en promedio, 6.207 pesos exclusivamente para la cena de Navidad. Respecto a la compra de regalos, la Canaco calcula que cada persona gastará entre 518 y 1.554 pesos, lo que equivale a un desembolso promedio por familia de aproximadamente 4.144 pesos.Los artículos más demandados durante estas fiestas incluyen dispositivos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos, además de productos como vinos, licores y servicios relacionados con viajes y actividades recreativas, precisó la Cámara empresarial capitalina en el informe.
https://noticiaslatam.lat/20251028/1167985389.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/10/1169469842_46:0:957:683_1920x0_80_0_0_26ddddc362a38498e2ccbad1d2f9891b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, navidad, fin de año, derrame
méxico, navidad, fin de año, derrame

Proyectan derrama de $6.370 millones por las fiestas decembrinas en la capital de México

06:45 GMT 24.12.2025 (actualizado: 09:47 GMT 24.12.2025)
© AP Photo / Eduardo VerdugoIluminación de Navidad en la Ciudad de México
Iluminación de Navidad en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Síguenos en
La previsión fue realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital mexicana, según consignó el diario 'Milenio'. En términos comparativos, los 114.000 millones de pesos (alrededor de 6.369 millones de dólares) vaticinados significarían un crecimiento del 3,56% respecto al mismo periodo del 2024.
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, destacó que estos resultados están impulsados principalmente por un aumento en el consumo interno y una sólida afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros.
El análisis de la Canaco señala que los sectores más beneficiados por este dinamismo serán el comercio minorista, los restaurantes y la industria hotelera, representando un repunte significativo en las ventas y un fuerte aumento en los niveles de ocupación en los distintos destinos turísticos que ofrece la Ciudad de México, según el reporte.

"Las fiestas decembrinas son un motor de confianza, con más de 114.000 millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios", dijo Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial.

En cuanto al presupuesto de los capitalinos, la Cámara estima que las familias invertirán, en promedio, 6.207 pesos exclusivamente para la cena de Navidad.
La economía de México crecerá por encima del 2% hasta 2027, estima el FMI - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2025
Economía
La economía de México crecerá por encima del 2% hasta 2027, estima el FMI
28 de octubre, 20:32 GMT
Respecto a la compra de regalos, la Canaco calcula que cada persona gastará entre 518 y 1.554 pesos, lo que equivale a un desembolso promedio por familia de aproximadamente 4.144 pesos.

Los artículos más demandados durante estas fiestas incluyen dispositivos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos, además de productos como vinos, licores y servicios relacionados con viajes y actividades recreativas, precisó la Cámara empresarial capitalina en el informe.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала