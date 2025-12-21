Tiroteo en Bondi Beach, récord del futbolista Safónov y lluvia de meteoros, entre las fotos de la semana
Las personas se reúnen alrededor de una corona de flores en memoria de las víctimas del tiroteo de Bondi Beach, Sídney.
Una fotografía aérea tomada al atardecer muestra la comuna italiana de Centuripe, situada a más de 700 metros sobre el nivel del mar y frente al volcán Etna. Su singular trazado urbano se asemeja a una figura humana reclinada o a una estrella de mar.
El presidente de EEUU, Donald Trump, se ajusta el cabello en tono de broma, mientras posa para una foto con miembros del equipo masculino de hockey olímpico de Estados Unidos de 1980, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C.
La lluvia de meteoros Gemínidas cruza el cielo nocturno mientras los entusiastas de la astronomía se reúnen en el parque nacional de Yosemite, en EEUU.
Un campanero durante un servicio en la segunda iglesia de San Mitrofán en la ciudad de Lisichansk, en la república popular de Lugansk.
La iglesia fue dañada por las tropas ucranianas en 2022, durante los combates por la ciudad, y actualmente está siendo restaurada por los feligreses. El recinto de la iglesia alberga un centro de ayuda humanitaria de la Iglesia ortodoxa rusa, donde quienes necesiten pueden recibir alimentos, comidas calientes y otros artículos esenciales.
La gente se reúne en Washington Street, frente al puente de Manhattan, durante una nevada, en Brooklyn, Nueva York.
Un pescador descarga mariscos frescos para venderlos en puestos instalados en la playa, lo que convierte a la zona en uno de los lugares más concurridos para la pesca y el comercio de pescado local en la playa Lido en Mogadiscio, capital de Somalia.
Una familia palestina viaja en un automóvil bajo la lluvia en la ciudad de Gaza.
Miembros de grupos folclóricos practican sus movimientos antes de un festival de tradiciones navideñas y de Año Nuevo en el Museo Satului, en Bucarest, Rumania.
Partidarios del político y activista bangladesí Sharif Osman Hadi bloquearon calles e incendiaron edificios en la ciudad de Daca, Bangladés, tras la noticia de su muerte en un hospital de Singapur.
Hadi sufrió una herida de bala grave en la cabeza el 12 de diciembre, mientras asistía a un mitin político en la ciudad de Bijoynagar.
El futbolista ruso Matvéi Safónov del Paris Saint-Germain Football Club es rodeado por sus compañeros de equipo, después de ganar la tanda de penaltis del partido final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre PSG y el Club de Regatas Flamengo, en el estadio Áhmad bin Ali, Doha, Catar.
Un gallo se aferra al remo de una mujer durante el rescate de un gallinero inundado en la ciudad de Burlington, EEUU.
Bailarinas participando en el Baile Blanco, en el Palacio de Livadia en Crimea, Rusia.
Las personas observan las consecuencias de las inundaciones repentinas en la ciudad de Safí, Marruecos.
Effie lleva a la bebé Venus mientras su padre Kiburi observa.
Estos son miembros de una familia de gorilas occidentales, en peligro crítico de extinción, que investigan los sacos navideños regalados por los cuidadores del zoológico de Londres.
Los visitantes observan dos estatuas gigantes del faraón Amenofis III de alabastro, antes de su inauguración oficial en la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto.
El Festival de Cabello y Belleza Afro en la ciudad de Abuya, Nigeria.
El evento celebra la herencia africana y la diversidad cultural, e incluye eventos que resaltan la riqueza, la creatividad y la singularidad del cabello afro y la estética tradicional.
Agentes de seguridad caminan por una estación de policía destruida en un ataque, que el Gobierno atribuyó a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Colombia.
Cientos de personas participan en una remada y natación durante el amanecer en Bondi Beach, para honrar a las víctimas del tiroteo ocurrido allí, en Sídney, Australia.
