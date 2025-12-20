https://noticiaslatam.lat/20251220/ucrania-pierde-dos-asentamientos-mas-durante-la-ultima-jornada-de-combates-1169614674.html

Ucrania pierde dos asentamientos más durante la última jornada de combates

Ucrania pierde dos asentamientos más durante la última jornada de combates

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Svétloye, en la república popular de Donetsk, y de Visókoye, en la región de Sumi, reportan desde el Ministerio... 20.12.2025, Sputnik Mundo

La cartera añade que los soldados rusos del grupo Centro, a su vez, se hicieron con el control de la localidad de Svétloye en la república popular de Donetsk.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 525 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 265 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.En un día, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, 12 vehículos blindados, incluido un Stryker, al igual que un obús Paladin y una estación de radar AN/TPQ-48, todos de fabricación estadounidense.Además, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra una empresa militar, la infraestructura de energía, transporte y almacenamiento utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, convoyes de equipo militar, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó un misil guiado de largo alcance Neptun, cuatro proyectiles Himars y derribó 118 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas.

