La línea directa de Putin es un símbolo de apoyo popular y democracia real, opina un experto
La línea directa de Putin es un símbolo de apoyo popular y democracia real, opina un experto
Sputnik Mundo
Una de las iniciativas únicas y sin precedentes del presidente ruso en el ámbito internacional es establecer un contacto directo, inmediato y cercano con el...
internacional
vladímir putin
sociedad
rusia
En sus palabras, este mecanismo pone en práctica el concepto de democracia genuina. La apertura de la línea directa con el mandatario permite una comunicación directa sobre problemas, críticas y sugerencias de todos los sectores de la sociedad rusa, algo poco común en el ámbito internacional, agrega. Señala que, en esta reunión, se formulan preguntas desde todos los ámbitos de la vida y los ciudadanos de los rincones más remotos de Rusia pueden compartir directamente sus preocupaciones, problemas e incluso sugerencias con el presidente. El programa Balance del año con Vladímir Putin reúne la conferencia de prensa anual y la línea directa del mandatario ruso. La recepción de preguntas se inició el 4 de diciembre y se mantiene abierta hasta el final de la emisión. Al igual que el año pasado, el chatbot de inteligencia artifical GigaChat, del grupo financiero Sberbank, se encargó de transcribir y procesar todas las preguntas recibidas.
Una de las iniciativas únicas y sin precedentes del presidente ruso en el ámbito internacional es establecer un contacto directo, inmediato y cercano con el pueblo ruso, así como con la audiencia internacional, destaca a Sputnik el experto iraní en asuntos internacionales, Ruhola Modaber.
En sus palabras, este mecanismo pone en práctica el concepto de democracia genuina. La apertura de la línea directa con el mandatario permite una comunicación directa sobre problemas, críticas y sugerencias de todos los sectores de la sociedad rusa, algo poco común en el ámbito internacional, agrega.
Señala que, en esta reunión, se formulan preguntas desde todos los ámbitos de la vida y los ciudadanos de los rincones más remotos de Rusia pueden compartir directamente sus preocupaciones, problemas e incluso sugerencias con el presidente.

"Esto demuestra el alto nivel de comunicación directa, mensajes genuinos y receptividad a las críticas en la Federación de Rusia. De hecho, este potencial no es evidente en muchos países que proclaman la democracia y los derechos humanos", resume.

El programa Balance del año con Vladímir Putin reúne la conferencia de prensa anual y la línea directa del mandatario ruso. La recepción de preguntas se inició el 4 de diciembre y se mantiene abierta hasta el final de la emisión. Al igual que el año pasado, el chatbot de inteligencia artifical GigaChat, del grupo financiero Sberbank, se encargó de transcribir y procesar todas las preguntas recibidas.
