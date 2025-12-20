https://noticiaslatam.lat/20251220/europa-prohibe-amar-a-rusia-1169590400.html
Europa prohíbe amar a Rusia
Europa prohíbe amar a Rusia
Sputnik Mundo
"No entendemos cómo la defensa de la cultura y el idioma rusos podría suponer una amenaza para alguien: el amor no puede socavar ni amenazar". Así es como... 20.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-20T15:00+0000
2025-12-20T15:00+0000
2025-12-20T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/14/1169616558_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d84a6ededbcafb19acce6ea4f74fd48.jpg
La medida revela la desesperación de Bruselas, tanto por haber fracasado en asestar a Rusia una derrota estratégica, como también por estar perdiendo en el frente cultural, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son las respuestas de Eurasia y Latinoamérica a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, y cómo Rusia se ha convertido en una meca para el turismo del sur y oriente globales.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/14/1169616558_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_dddb9e324001d9c9a37764cb79a65353.jpg
Europa prohíbe amar a Rusia
Sputnik Mundo
Europa prohíbe amar a Rusia
2025-12-20T15:00+0000
true
PT33M49S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Europa prohíbe amar a Rusia
"No entendemos cómo la defensa de la cultura y el idioma rusos podría suponer una amenaza para alguien: el amor no puede socavar ni amenazar". Así es como reaccionaron desde el Movimiento Internacional de Rusófilos tras su inclusión en la lista de sanciones de la Unión Europea.
La medida revela la desesperación de Bruselas, tanto por haber fracasado en asestar a Rusia una derrota estratégica, como también por estar perdiendo en el frente cultural, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Otros temas abordados en el pódcast son las respuestas de Eurasia y Latinoamérica a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, y cómo Rusia se ha convertido en una meca para el turismo del sur y oriente globales.