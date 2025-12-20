https://noticiaslatam.lat/20251220/europa-prohibe-amar-a-rusia-1169590400.html

Europa prohíbe amar a Rusia

"No entendemos cómo la defensa de la cultura y el idioma rusos podría suponer una amenaza para alguien: el amor no puede socavar ni amenazar". Así es como... 20.12.2025, Sputnik Mundo

nicaragua-rusia: línea directa

La medida revela la desesperación de Bruselas, tanto por haber fracasado en asestar a Rusia una derrota estratégica, como también por estar perdiendo en el frente cultural, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son las respuestas de Eurasia y Latinoamérica a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, y cómo Rusia se ha convertido en una meca para el turismo del sur y oriente globales.

