https://noticiaslatam.lat/20251219/resultados-de-la-operacion-militar-especial-de-las-ffaa-rusas-en-ucrania-1122280837.html
Los resultados de la desmilitarización de Ucrania
Los resultados de la desmilitarización de Ucrania
Sputnik Mundo
Tras el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Rusia lanzó una operación militar especial con el fin de... 19.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-19T18:00+0000
2025-12-19T18:00+0000
2025-12-19T18:35+0000
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
📊 infografía
🛡️ infografías militares
multimedia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/02/19/1122297097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9950295b98b8f3a41ea250901c7703a8.png
Sputnik te resume los resultados de la desmilitarización de Ucrania.Si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla la operación en el campo, nuestro mapa interactivo te permite conocer la situación que se está viviendo día a día.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/02/19/1122297097_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_c29786f988ec9186dcdf7b7ec6969b21.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, инфографика, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📊 infografía, 🛡️ infografías militares
ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, инфографика, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📊 infografía, 🛡️ infografías militares
Los resultados de la desmilitarización de Ucrania
Tras el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Rusia lanzó una operación militar especial con el fin de desmilitarizar y desnazificar Ucrania.
Sputnik te resume los resultados de la desmilitarización de Ucrania.
Si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla la operación en el campo, nuestro mapa interactivo
te permite conocer la situación que se está viviendo día a día.