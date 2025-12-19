https://noticiaslatam.lat/20251219/que-significa-el-fin-de-la-huelga-en-cananea-una-de-las-mas-largas-de-la-historia-de-mexico-1169567876.html

¿Qué significa el fin de la huelga en Cananea, una de las más largas de la historia de México?

Tras más de 18 años de paro, los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República... 19.12.2025, Sputnik Mundo

La huelga inició el 30 de julio de 2007, durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), bajo el argumento de que Grupo México no estaba respetando varias cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y en medio de denuncias por pésimas condiciones laborales.Después de más de 18 años de conflicto, el líder del Sindicato Nacional, el diputado Napoleón González Urrutia, anunció la firma de un Plan de Solución Integral elaborado por la organización que dirige y por instancias federales como la Secretaría de Gobernación, la del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del estado de Sonora.En un comunicado de prensa, la Sección 65 del Sindicato Nacional celebró que "la justicia llegó" para sus agremiados y calificaron el acuerdo como un "triunfo que no marca el final del camino, sino la prueba irrefutable de que la unidad sindical es la vía para alcanzar la justicia".El acuerdo beneficiará a 650 trabajadores que participaron en el paro, incluidos 52 que fallecieron durante la huelga, de acuerdo con el reporte del diario local La Jornada.Entre los lineamientos del plan de solución se encuentra establecer una liquidación justa con base en las cláusulas fundamentales del Contrato Colectivo de Trabajo original y cobertura de salud universal para los trabajadores y sus familias, un servicio que les fue negado mientras duró la huelga.Además, también se establece que los trabajadores involucrados tendrán acceso al sistema de pensiones, incluyendo a quienes se rigen por la Ley del Seguro Social de 1973 y de 1997.Otro de los puntos del acuerdo incluye el reconocimiento de las viudas de 52 compañeros que fallecieron en este período, como una forma de honrar su memoria y "la confianza en esta lucha", consigna el boletín.Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor de las instancias del Gobierno federal para alcanzar el acuerdo y afirmó que este formó parte de las exigencias que se tienen a Grupo México por el derrame de contaminantes al río Sonora, en 2014.Por su parte, Gómez Urrutia comentó que este acuerdo debe servir para impulsar la resolución de otras huelgas que estallaron el mismo día que la de Cananea, pero en Taxco, Guerrero (sur), y en Sombrerete, en el estado de Zacatecas (centro).

