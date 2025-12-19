Mundo
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
EEUU asedia a Venezuela y apunta a China
EEUU asedia a Venezuela y apunta a China
En simultáneo al bloqueo naval impuesto a Venezuela, EEUU se comprometió a reforzar el envío de armas a Taiwán, en uno de los mayores acuerdos militares de la... 19.12.2025, Sputnik Mundo
Los hechos, y entre ellos el contenido de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, apuntan inequívocamente a la pretensión por cercar al gigante asiático en el mar. Pero el efecto sería exactamente el que menos quiere la potencia norteamericana, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Otros temas del pódcast incluyen las incómodas verdades, para Occidente, lanzadas por Vladímir Putin en su rueda de prensa anual, así como la consumación del fraude electoral en Honduras.
EEUU asedia a Venezuela y apunta a China

19:00 GMT 19.12.2025 (actualizado: 20:35 GMT 19.12.2025)
En simultáneo al bloqueo naval impuesto a Venezuela, EEUU se comprometió a reforzar el envío de armas a Taiwán, en uno de los mayores acuerdos militares de la historia entre Washington y Taipéi.
Los hechos, y entre ellos el contenido de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, apuntan inequívocamente a la pretensión por cercar al gigante asiático en el mar. Pero el efecto sería exactamente el que menos quiere la potencia norteamericana, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
Otros temas del pódcast incluyen las incómodas verdades, para Occidente, lanzadas por Vladímir Putin en su rueda de prensa anual, así como la consumación del fraude electoral en Honduras.
