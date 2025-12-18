Putin en directo: el presidente ruso hará un balance del año en la gran rueda de prensa y línea directa sin guion
El 19 de diciembre, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, responderá a las preguntas de los ciudadanos rusos y de los representantes de los medios de comunicación. El evento, que combina los formatos de línea directa y gran conferencia de prensa, se celebrará bajo el título 'El balance del año con Vladímir Putin'.
A tan solo un día de un evento clave para la política interior y exterior de Rusia, te invitamos a conocer más sobre esta franca cita del presidente de Rusia con la nación.
Moscú 12:00 h.
CDMX/Guatemala/Managua/Tegucigalpa 03:00 a.m.
Bogotá/Lima/Quito/La Habana 04:00 a.m.
Caracas, 05:00 a.m.
Buenos Aires/Montevideo/Santiago 06:00 a.m.
Sputnik ha recopilado algunos hechos relevantes sobre el evento que se avecina:
"Los contactos directos con los ciudadanos ofrecen un diagnóstico muy preciso de lo que en un momento determinado preocupa e interesa a la sociedad"
La primera línea directa se llevó a cabo el 24 de diciembre del 2001 y tuvo una duración de dos horas y 20 minutos.
Posteriormente, Putin mantuvo este tipo de conversaciones con los ciudadanos tanto como presidente como en el cargo de primer ministro (salvo en 2004, 2012, 2020 y 2022, años en los que no se realizó).
El récord absoluto de respuestas (90) corresponde a la línea directa de 2011, cuando Putin ocupaba el cargo de primer ministro.
El máximo histórico de preguntas recibidas se registró en 2015, con 3,25 millones.
La mayor duración tuvo lugar en 2013, cuando el presidente mantuvo el diálogo durante cuatro horas y 47 min, constituyendo el récord absoluto.
En total, la línea directa se ha celebrado 18 veces, y en tres ocasiones más en formato combinado con conferencia de prensa: de ellas, 14 veces como jefe de Estado y cuatro como presidente del Gobierno.
Cómo transcurrió la gran rueda de prensa y la línea directa de Vladímir Putin, en imágenes
20 de diciembre 2024, 18:41 GMT
