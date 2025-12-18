https://noticiaslatam.lat/20251218/putin-en-directo-el-presidente-ruso-hara-un-balance-del-ano-en-la-gran-rueda-de-prensa-y-linea-1169545783.html

Putin en directo: el presidente ruso hará un balance del año en la gran rueda de prensa y línea directa sin guion

El 19 de diciembre, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, responderá a las preguntas de los ciudadanos rusos y de los representantes de los medios de... 18.12.2025, Sputnik Mundo

A tan solo un día de un evento clave para la política interior y exterior de Rusia, te invitamos a conocer más sobre esta franca cita del presidente de Rusia con la nación.Sputnik ha recopilado algunos hechos relevantes sobre el evento que se avecina:La primera línea directa se llevó a cabo el 24 de diciembre del 2001 y tuvo una duración de dos horas y 20 minutos. Posteriormente, Putin mantuvo este tipo de conversaciones con los ciudadanos tanto como presidente como en el cargo de primer ministro (salvo en 2004, 2012, 2020 y 2022, años en los que no se realizó). En total, la línea directa se ha celebrado 18 veces, y en tres ocasiones más en formato combinado con conferencia de prensa: de ellas, 14 veces como jefe de Estado y cuatro como presidente del Gobierno.

