Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251218/putin-en-directo-el-presidente-ruso-hara-un-balance-del-ano-en-la-gran-rueda-de-prensa-y-linea-1169545783.html
Putin en directo: el presidente ruso hará un balance del año en la gran rueda de prensa y línea directa sin guion
Putin en directo: el presidente ruso hará un balance del año en la gran rueda de prensa y línea directa sin guion
Sputnik Mundo
El 19 de diciembre, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, responderá a las preguntas de los ciudadanos rusos y de los representantes de los medios de... 18.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-18T13:07+0000
2025-12-18T13:07+0000
internacional
política
vladímir putin
rusia
línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169546449_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_1d5a2a9a96a5e14d3e771cee5b8362c1.jpg
A tan solo un día de un evento clave para la política interior y exterior de Rusia, te invitamos a conocer más sobre esta franca cita del presidente de Rusia con la nación.Sputnik ha recopilado algunos hechos relevantes sobre el evento que se avecina:La primera línea directa se llevó a cabo el 24 de diciembre del 2001 y tuvo una duración de dos horas y 20 minutos. Posteriormente, Putin mantuvo este tipo de conversaciones con los ciudadanos tanto como presidente como en el cargo de primer ministro (salvo en 2004, 2012, 2020 y 2022, años en los que no se realizó). En total, la línea directa se ha celebrado 18 veces, y en tres ocasiones más en formato combinado con conferencia de prensa: de ellas, 14 veces como jefe de Estado y cuatro como presidente del Gobierno.
https://noticiaslatam.lat/20241220/como-transcurrio-la-gran-rueda-de-prensa-y-la-linea-directa-de-vladimir-putin-en-imagenes-1159917018.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin
Sputnik Mundo
El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin
2025-12-18T13:07+0000
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169546449_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_4b506d8f01f3babd4793a17bc6167932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, rusia, línea directa
política, vladímir putin, rusia, línea directa

Putin en directo: el presidente ruso hará un balance del año en la gran rueda de prensa y línea directa sin guion

13:07 GMT 18.12.2025
© Sputnik
Síguenos en
El 19 de diciembre, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, responderá a las preguntas de los ciudadanos rusos y de los representantes de los medios de comunicación. El evento, que combina los formatos de línea directa y gran conferencia de prensa, se celebrará bajo el título 'El balance del año con Vladímir Putin'.
A tan solo un día de un evento clave para la política interior y exterior de Rusia, te invitamos a conocer más sobre esta franca cita del presidente de Rusia con la nación.
Moscú 12:00 h.
CDMX/Guatemala/Managua/Tegucigalpa 03:00 a.m.
Bogotá/Lima/Quito/La Habana 04:00 a.m.
Caracas, 05:00 a.m.
Buenos Aires/Montevideo/Santiago 06:00 a.m.

Sputnik ha recopilado algunos hechos relevantes sobre el evento que se avecina:

"Los contactos directos con los ciudadanos ofrecen un diagnóstico muy preciso de lo que en un momento determinado preocupa e interesa a la sociedad"

Vladímir Putin, el presidente ruso - Sputnik Mundo
Vladímir Putin
El mandatario de Rusia
La primera línea directa se llevó a cabo el 24 de diciembre del 2001 y tuvo una duración de dos horas y 20 minutos.
Posteriormente, Putin mantuvo este tipo de conversaciones con los ciudadanos tanto como presidente como en el cargo de primer ministro (salvo en 2004, 2012, 2020 y 2022, años en los que no se realizó).
El récord absoluto de respuestas (90) corresponde a la línea directa de 2011, cuando Putin ocupaba el cargo de primer ministro.
El máximo histórico de preguntas recibidas se registró en 2015, con 3,25 millones.
La mayor duración tuvo lugar en 2013, cuando el presidente mantuvo el diálogo durante cuatro horas y 47 min, constituyendo el récord absoluto.
En total, la línea directa se ha celebrado 18 veces, y en tres ocasiones más en formato combinado con conferencia de prensa: de ellas, 14 veces como jefe de Estado y cuatro como presidente del Gobierno.
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - Sputnik Mundo, 1920, 20.12.2024
Multimedia
Cómo transcurrió la gran rueda de prensa y la línea directa de Vladímir Putin, en imágenes
20 de diciembre 2024, 18:41 GMT
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала