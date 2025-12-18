Mundo
Los ingresos del Canal de Panamá marcan un récord tras la sequía
Los ingresos del Canal de Panamá marcan un récord tras la sequía
Sputnik Mundo
Panamá obtuvo ingresos récord por 2.965 millones de dólares gracias a las operaciones de su canal interoceánico, tras la recuperación del tránsito marítimo
El anuncio se realizó durante un acto oficial en el que el presidente panameño, José Raúl Mulino, recibió un cheque simbólico de manos de trabajadores del Canal, a quienes felicitó por el resultado alcanzado durante una visita a instalaciones ubicadas en la vertiente atlántica. La ruta interoceánica, que depende del agua de lluvia para su funcionamiento, enfrentó fuertes restricciones en el tráfico marítimo debido a la escasez hídrica provocada por el fenómeno de El Niño, lo que obligó a reducir el número de tránsitos diarios.No obstante, el retorno de las precipitaciones en 2025 permitió eliminar gradualmente las limitaciones, elevando el promedio diario de tránsitos de buques de alto calado a 33, frente a los 27 registrados el año anterior, detalló la ACP en un comunicado.Construido por EEUU en 1914 y transferido a Panamá en 1999, el Canal ha aportado más de 30.000 millones de dólares a las finanzas públicas del país centroamericano, lo que equivale a cerca del 6% del producto interno bruto (PIB) y una quinta parte de los ingresos corrientes del Estado.Por la vía transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial, actividad que generó ingresos totales por 5.700 millones de dólares durante el último año fiscal, consolidando su papel estratégico en la economía global.Hace unos meses, el presidente Donald Trump expresó su voluntad de que EEUU retomara el control del Canal de Panamá, una vía que, según él, ha sido aprovechada por China para supuestamente sacar ventaja en el comercio con América Latina.
Los ingresos del Canal de Panamá marcan un récord tras la sequía

Panamá obtuvo ingresos récord por 2.965 millones de dólares gracias a las operaciones de su canal interoceánico, tras la recuperación del tránsito marítimo luego de una severa sequía que afectó la vía en los dos años previos, informó la Autoridad del Canal de Panamá.
El anuncio se realizó durante un acto oficial en el que el presidente panameño, José Raúl Mulino, recibió un cheque simbólico de manos de trabajadores del Canal, a quienes felicitó por el resultado alcanzado durante una visita a instalaciones ubicadas en la vertiente atlántica.
La ruta interoceánica, que depende del agua de lluvia para su funcionamiento, enfrentó fuertes restricciones en el tráfico marítimo debido a la escasez hídrica provocada por el fenómeno de El Niño, lo que obligó a reducir el número de tránsitos diarios.
No obstante, el retorno de las precipitaciones en 2025 permitió eliminar gradualmente las limitaciones, elevando el promedio diario de tránsitos de buques de alto calado a 33, frente a los 27 registrados el año anterior, detalló la ACP en un comunicado.
Construido por EEUU en 1914 y transferido a Panamá en 1999, el Canal ha aportado más de 30.000 millones de dólares a las finanzas públicas del país centroamericano, lo que equivale a cerca del 6% del producto interno bruto (PIB) y una quinta parte de los ingresos corrientes del Estado.
Por la vía transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial, actividad que generó ingresos totales por 5.700 millones de dólares durante el último año fiscal, consolidando su papel estratégico en la economía global.
Hace unos meses, el presidente Donald Trump expresó su voluntad de que EEUU retomara el control del Canal de Panamá, una vía que, según él, ha sido aprovechada por China para supuestamente sacar ventaja en el comercio con América Latina.
