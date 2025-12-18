https://noticiaslatam.lat/20251218/lavrov-los-europeos-llevan-el-robo-en-la-sangre-1169547516.html

Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"

Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"

Sputnik Mundo

El empeño europeo por apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en suelo comunitario no es un caso aislado: de la misma manera, el Viejo Continente tiene... 18.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-18T19:00+0000

2025-12-18T19:00+0000

2025-12-18T19:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169546920_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e12e156672ab82ac9c56679dc884c537.png

Al parecer, saquear lo ajeno sería algo "genéticamente inherente para muchos de nuestros colegas occidentales", denunció el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Ante este escenario, Moscú no está de brazos cruzados, sino que ya ha dado un paso en el campo judicial, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas del pódcast son la probable mano conductora detrás de la ola derechista en América Latina, así como la implacable censura en la Unión Europea.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre" Sputnik Mundo Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre" 2025-12-18T19:00+0000 true PT36M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео