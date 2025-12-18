https://noticiaslatam.lat/20251218/lavrov-los-europeos-llevan-el-robo-en-la-sangre-1169547516.html
Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"
Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"
Sputnik Mundo
El empeño europeo por apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en suelo comunitario no es un caso aislado: de la misma manera, el Viejo Continente tiene... 18.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-18T19:00+0000
2025-12-18T19:00+0000
2025-12-18T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169546920_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e12e156672ab82ac9c56679dc884c537.png
Al parecer, saquear lo ajeno sería algo "genéticamente inherente para muchos de nuestros colegas occidentales", denunció el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Ante este escenario, Moscú no está de brazos cruzados, sino que ya ha dado un paso en el campo judicial, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas del pódcast son la probable mano conductora detrás de la ola derechista en América Latina, así como la implacable censura en la Unión Europea.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169546920_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_98cad8173afecb56309ce5ff131b34cc.png
Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"
Sputnik Mundo
Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"
2025-12-18T19:00+0000
true
PT36M23S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Lavrov: "Los europeos llevan el robo en la sangre"
El empeño europeo por apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en suelo comunitario no es un caso aislado: de la misma manera, el Viejo Continente tiene puestos sus ojos en los activos congelados de Irán, Venezuela y otros países.
Al parecer, saquear lo ajeno sería algo "genéticamente inherente para muchos de nuestros colegas occidentales", denunció el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Ante este escenario, Moscú no está de brazos cruzados, sino que ya ha dado un paso en el campo judicial, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Los otros temas del pódcast son la probable mano conductora detrás de la ola derechista en América Latina, así como la implacable censura en la Unión Europea.