Las tropas rusas derriban más de 200 drones y abaten más de 1.400 soldados ucranianos en una jornada
18.12.2025
En cuanto a las bajas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 545 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, alrededor de 245 en la de la agrupación Este, hasta 150 en la del grupo Norte, más de 195 en la del grupo Sur y hasta 70 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Las tropas rusas neutralizaron 17 vehículos blindados, incluidos dos Cobra de fabricación turca y un transporte de tropas M113 producido en EEUU, al igual que una estación de radar RADA RPS-42 israelí y tres obuses M777 estadounidenses.El Ejército de Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.
En el último día de combates, Rusia registró un total de 1.405 bajas militares ucranianas, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período de tiempo, la defensa antiaérea rusa derribó 216 drones lanzados por las FFAA de Ucrania.
En cuanto a las bajas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 545 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, alrededor de 245 en la de la agrupación Este, hasta 150 en la del grupo Norte, más de 195 en la del grupo Sur y hasta 70 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Las tropas rusas neutralizaron 17 vehículos blindados, incluidos dos Cobra de fabricación turca y un transporte de tropas M113 producido en EEUU, al igual que una estación de radar RADA RPS-42 israelí y tres obuses M777 estadounidenses.
El Ejército de Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 103.758 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.591 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.633 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.994 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.358 vehículos militares especiales.