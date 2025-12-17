https://noticiaslatam.lat/20251217/putin-participa-de-una-reunion-ampliada-de-la-cupula-directiva-del-ministerio-de-defensa-de-rusia-1169508543.html
Putin participa en una reunión ampliada de la cúpula directiva del Ministerio de Defensa de Rusia
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. El titular del ente castrense
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. El titular del ente castrense, Andréi Beloúsov, también participa en el acto.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.