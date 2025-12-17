Mundo
EN VIVO: Putin participa en una reunión ampliada de la cúpula directiva del Ministerio de Defensa de Rusia
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
Putin participa en una reunión ampliada de la cúpula directiva del Ministerio de Defensa de Rusia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. El titular del ente castrense... 17.12.2025, Sputnik Mundo
defensa
rusia
política
vladímir putin
ministerio de defensa de rusia
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
Noticias
rusia, política, vladímir putin, ministerio de defensa de rusia
10:49 GMT 17.12.2025 (actualizado: 10:51 GMT 17.12.2025)
Vladímir Putin, presidente ruso
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. El titular del ente castrense, Andréi Beloúsov, también participa en el acto.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
